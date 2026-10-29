El Festival de Cine Ópera Prima de Tudela modifica su programación por el accidente ferroviario en Toledo

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 26º Festival de Cine Ópera Prima 'Ciudad de Tudela' ha decidido introducir cambios en su programación con motivo del accidente ferroviario y "en señal de respeto ante esta tragedia, teniendo en cuenta los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de Navarra".

Por este motivo, según han informado en un comunicado, se cancela la gala de entrega de premios, prevista para este sábado 31 de octubre, y se modifica el acto de esta tarde, dedicado al homenaje a David Trueba.

El coloquio se mantiene a las 19.45 horas en el Cine Moncayo, pero se aplaza el reconocimiento previsto. En el coloquio participarán el director David Trueba y el intérprete Fernando Ramallo. La actriz Vicky Peña, cuya asistencia estaba prevista, finalmente no podrá acudir por motivos de salud. El encuentro estará moderado por el director del Festival, Luis Alegre.

Tras el coloquio se proyectará 'La buena vida', primer largometraje de David Trueba. La entrada a este acto es gratuita, previa retirada de invitación en la taquilla del Cine Moncayo. Quedan muy pocas invitaciones disponibles.

El aplazamiento de la gala de entrega de premios no afecta al resto de la programación prevista para el sábado 31 de octubre.

El fallo del jurado se hará público, como es habitual, en una rueda de prensa con la participación de sus miembros, el mismo sábado a mediodía. Por la tarde, a las 19.30 horas, se mantiene en el Cine Moncayo la proyección de la película de clausura, 'El mundo es ansí', de Miguel Ángel Calvo Buttini. La película será presentada por el director y por los intérpretes Nahia Bergasa y Álvaro Subiés.

La entrega de los premios del 26º Festival de Cine Ópera Prima y del obsequio conmemorativo a David Trueba se aplaza a una fecha posterior, que se comunicará "oportunamente".

"Desde EPEL Tudela-Cultura nos sumamos al duelo y expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia", han añadido.