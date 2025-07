El Festival Internacional de Mendigorría se sumerge en agosto en la música francesa en su 22ª edición

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música de Mendigorría alcanza este año su vigésima segunda edición con un programa de conciertos en el que el piano es protagonista y que tiene como eje la música francesa de los siglos XIX y XX, pero con incursiones en el barroco y el clasicismo. Los conciertos tendrán lugar entre el 1 y el 10 de agosto en la iglesia de San Pedro de Mendigorría.

El director y creador del festival, Alberto Urroz, ha afirmado en una nota que se ofrecerá "un programa muy variado y atractivo, y novedoso en algunos casos". "Combina composiciones de autores consagrados con otros que no se suelen escuchar habitualmente. Esto demuestra la capacidad del festival para seguir sorprendiendo sin perder sus raíces", ha manifestado.

El festival se abre el 1 de agosto con un concierto de la pianista italiana Marcella Crudeli titulado 'La magia de Chopin a través de la música contemporánea'. En él interpretará varias piezas centrales del genio polaco y varios estrenos de composiciones realizadas por A. Talmelli y S. Calligaris y dedicados a la pianista.

Dos días más tarde, el domingo 3, es el turno del dúo pianístico compuesto por el croata Robert Andres y la irlandesa Honor ÓHea. Ambos artistas, especializados en la interpretación a cuatro manos, ofrecerán dos composiciones de R. Schumann y C. Debussy y otras dos de D. Milhaud ('La creation du monde') y de S. Rachmaninov ('Capriccio Bohémien') adaptadas para su ejecución a cuatro manos.

El día 5 el programa ofrece un concierto de tres músicos nacidos en Mendigorría: el propio Alberto Urroz, intérprete y profesor, y los jóvenes Beñat Erro, clarinete, y María Itúrbide, flauta. Estos dos últimos, acompañados de Urroz al piano, interpretarán obras de F. Devienne, C. Saint-Saens, O. Messiaen y F. Poulenc.

El cuarto concierto, el día 7, presenta al pianista Italiano Tomasso Ridolfi (Pesaro, 1995). Pese a su juventud, Ridolfi, ganador de varios concursos nacionales e internacionales, está valorado como un acreditado intérprete de Bach. En su recital ofrecerá la Obertura francesa de J. S. Bach, la adaptación de su Chacona para violín realizada por Brahms para la mano izquierda y la suite Pour le piano de C. Debussy.

El recital del día 9 presenta al Fanny Davies Ensamble, integrado por el violonchelista Aldo Mata y la pianista Laura Granero, en un concierto titulado 'De Berlín a París (Proyecto ellas componían)'. Mata es un concertista internacional así como profesor de chelo y colabora con diversos conjuntos musicales. Laura Granero es intérprete de piano, pianoforte y clavecín, actividad que concilia con la investigación y la docencia de estos instrumentos. En el concierto interpretarán obras de las compositoras Emilie Mayer, Fanny Mendelssohn y Louise Farrenc. La flautista María Itúrbide intervendrá junto al dúo en sendas obras de Mel Bonis y Cécile Chaminade.

La clausura del festival la protagonizará Alberto Urroz, con un programa pianístico compuesto por obras de Mozart (Sonata en la menor KV 310), F. Chopin (cuatro Mazurkas y la Balada nº 1), C. Debussy (Deux Arabesques y Reverie) y C. Franck (Preludio, Coral y Fuga). Con este concierto el pianista desea ofrecer un homenaje a su padre, fallecido este mismo año. "Son obras que me escuchó tocar en casa en más de una ocasión, con un significado especial para mí, asociado a momentos significativos en nuestra vida", ha manifestado el director del Festival Internacional de Mendigorría.

Todos los conciertos se celebran en la iglesia de San Pedro y comenzarán a las 20.45 horas, excepto los domingos, días 3 y 10 de agosto, que serán a las 20 horas. El precio de las entradas es de 12 euros. Pueden adquirirse anticipadamente a través de la página web del festival y directamente, si no se agotan los días previos, antes de los conciertos, en la puerta de la iglesia de San Pedro.