El festival Iruña Rock ampliará su horario en la edición de 2026 y la segunda jornada comenzará a mediodía

El festival Iruña Rock, que se celebrará el viernes 29 y el sábado 30 de mayo de 2026 en los jardines de la Ciudadela de Pamplona, ampliará su horario habitual y la segunda jornada comenzará a mediodía, de la mano de los grupos Motxila 21 y Zea Mays.

Con estas dos últimas incorporaciones, según han informado desde la organización, el cartel "queda reforzado por la diversidad y el peso artístico de ambas bandas".

Zea Mays, "referente indiscutible del rock alternativo en euskera, aportará su solvencia y su potente directo", mientras que Motxila 21, "proyecto musical inclusivo y cargado de energía positiva, volverá a demostrar por qué se ha ganado un lugar especial en el corazón del público".

Estos nombres se suman a los artistas ya anunciados previamente: Soziedad Alkoholika, Non Servium, Narco, Kaos Urbano, Kaotiko, Tremenda Jauría, Dinamita, Nafarroa 1512, Sofokaos, Periferia, Against You, Manny Calavera, Zaunka y The Anger Price. En total, la edición reunirá 16 conciertos en directo.

La organización mantiene el formato al aire libre "que ha consolidado a Iruña Rock como uno de los encuentros musicales más potentes del panorama estatal", en un entorno que el año pasado fue "todo un éxito de público y ambiente festivo".

Los abonos y las entradas de día ya están disponibles en la web oficial del festival.