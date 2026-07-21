El Festival de Teatro de Olite alcanza el ecuador de su 27ª edición con teatro, circo y creación comunitaria

La Cava acogerá ‘Leonora’, un montaje de Producciones Come y Calla y Teatro del Acantilado. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 27ª edición del Festival de Teatro de Olite afronta su segunda semana con una programación multidisciplinar que reunirá teatro, circo, cine en directo, clown y propuestas de creación comunitaria. Entre este miércoles 22 y el domingo 26 de julio, el certamen ofrecerá espectáculos en La Cava, la Plaza de los Teobaldos y la Iglesia de los Franciscanos, en la localidad de Olite, además de extender su actividad a Tafalla y Pitillas.

La programación escénica comenzará este miércoles, a las 19:30 horas en el Centro Cultural Tafalla, con 'Camping Las Reinas', de La Cuerda Teatro y Ttipia Kultura. La obra propone una comedia negra sobre el ocio, el poder y el sentimiento de pertenencia.

La actividad llegará el jueves 23 a la Iglesia de los Franciscanos de Olite, donde a las 19.30 horas, La Banda Teatro Circo presentará 'Nuur'. A partir de las 22 horas, La Cava acogerá 'Itzulera', de Dejabu Konpainia, una road movie escénica en euskera, con sobre titulado en castellano, que combina teatro, cine en directo y poética visual.

El viernes 24, a las 19.30, la compañía argentina Sutottos representará 'Feliz Día' en la Iglesia de los Franciscanos. La jornada finalizará a las 22 horas en La Cava con 'Leonora', un montaje de Producciones Come y Calla y Teatro del Acantilado que propone un acercamiento libre al universo de la artista y escritora Leonora Carrington. El espectáculo cuenta con texto y dirección de Alberto Conejero y está interpretado por Natalia Huarte.

Al día siguiente, el sábado 25 de julio, tendrá lugar un nuevo encuentro abierto al público en Enozentrum. A partir de las 12 horas, Galder Pérez, de EiTB, participará en una conversación concebida para acercar al público los procesos creativos y las propuestas artísticas navarras presentes en esta edición. Durante el encuentro, con entrada libre hasta completar aforo, se servirá un aperitivo por cortesía de Reyno Gourmet y Vinos D.O. Navarra.

La programación continuará a las 19 horas en la Plaza de los Teobaldos con '¡Qué buen día!', de Maite Guevara. A las 20 horas, la Iglesia de los Franciscanos acogerá 'Yo bailo', un proyecto dirigido por Damián Malvacio y desarrollado con la participación de personas mayores, que refuerza la dimensión comunitaria y participativa del festival.

La jornada del sábado concluirá a las 22 horas en La Cava con 'No mires', de Cultura i Conflicte, un thriller escénico que aborda cuestiones como la culpa, el silencio, el compromiso político y la memoria familiar.

La programación de esta segunda semana llegará a su fin el domingo 26 de julio. A las 19 horas, la Plaza de los Teobaldos acogerá 'Tenet', de Eunoia Kolektiva, un espectáculo de circo de gran formato protagonizado por ocho acróbatas y un músico.

A esa misma hora, en la Plaza del Ayuntamiento de Pitillas, Disiden.Cía presentará 'Bipedestrucción', reforzando la extensión territorial del festival y su presencia en distintos municipios de la Zona Media.

Finalmente, a las 22 horas, Teatro de La Abadía llevará a La Cava 'Declaración de amor (para siempre)', una pieza que convierte al público en destinatario directo de una declaración de agradecimiento y que cerrará el segundo fin de semana del certamen.

TALLERES DE FORMACIÓN

La programación formativa de esta segunda semana incluye dos talleres que se desarrollarán hasta el viernes 24 de julio, de 10 a 14 horas, en la Casa de Cultura de Olite.

Nines Carrascal imparte un taller de gestión centrado en la distribución y comercialización de proyectos escénicos, mientras que el dramaturgo Jordi Casanovas dirige 'Encender la mecha', una propuesta dedicada a la escritura y la creación dramatúrgica.

VENTA DE ENTRADAS

Continúa la venta de entradas para los espectáculos de la 27.ª edición del Festival de Teatro de Olite. Las localidades pueden adquirirse en línea a través de www.festivalteatroolite.es y www.fundacionbaluarte.com.

También están disponibles de forma presencial en las taquillas de Baluarte, el Centro Comercial La Morea y Enozentrum, en Olite. Las entradas para los espectáculos programados en Tafalla pueden adquirirse asimismo en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.

Los espectáculos de La Cava tienen un precio general de 20 euros y de 12 euros para las personas con carné joven. El abono completo para las doce funciones de este escenario cuesta 210 euros, o 96 euros con carné joven. También se ofrece un abono de tres funciones a elegir por 55 euros, o 28 euros con carné joven.

La entrada para 'Camping Las Reinas', programada en Tafalla, tiene un precio de 8 euros. Los espectáculos 'Nuur', 'Feliz Día' y 'Yo bailo', programados en la Iglesia de los Franciscanos, son de entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitaciones en la taquilla de Enozentrum.

El festival reservará ocho localidades por función en La Cava para personas con movilidad reducida. Además, 'Leonora' y 'No mires' serán accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva y dispondrán de subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.