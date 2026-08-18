El fin de semana del tomate feo de Tudela se celebrará los días 29 y 30 de agosto

Presentación del programa. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, y el presidente de la Cofradía del Tomate Feo de Tudela, Luis Salcedo, han presentado este martes el programa del Fin de Semana del Tomate Feo de Tudela, que se celebrará los días 29 y 30 de agosto en la capital ribera.

El programa, cuyo presupuesto asciende a 8.390 euros, incorpora este año varias novedades y amplía sus actividades con propuestas desde el jueves 27 y el viernes 28 de agosto. Durante la presentación, la concejala de Turismo, Irune García, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de Tudela por la gastronomía y el producto local y de temporada, así como por la promoción y puesta en valor de productos vinculados a la ciudad.

El programa incorpora este año varias novedades, entre ellas las 'cenas tudelanerías' con recetas tradicionales, que se celebrarán de jueves a sábado en diferentes restaurantes de la ciudad. A esta propuesta se suman el I Concurso Intercuadrillas de Sopas Frías, que tendrá lugar en el Mercado de Abastos; una cata de variedades antiguas de tomate; una exhibición al corte y un taller de extracción de semillas.

La programación central se desarrollará durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto, con diferentes propuestas destinadas a todos los públicos y con el tomate feo como protagonista. Este año, como novedad respecto a ediciones anteriores, la programación no incluye un nuevo capítulo general de la Cofradía del Tomate Feo de Tudela.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Tudela y la Cofradía del Tomate Feo de Tudela reafirman su "compromiso con la promoción del producto local, la gastronomía y las tradiciones de la ciudad, a través de una programación que combina actividades gastronómicas, divulgativas y participativas para todos los públicos".