Finaliza la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Navarra con un "ligero descenso" respecto al año pasado

Voluntarios del Banco de Alimentos de Navarra. - BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha señalado que la Gran Recogida de Alimentos 2026, celebrada los días 13 y 14 de noviembre en supermercados de toda la Comunidad foral, ha concluido con "un ligero descenso" respecto a la edición del año pasado, a falta de "recibir y consolidar la información de todos los establecimientos participantes".

En 2025, la Gran Recogida permitió reunir el equivalente a 143.000 kilos de alimentos de primera necesidad. La Fundación ha insistido en que la comparación de este año sigue siendo provisional y que las cifras definitivas se comunicarán una vez completado el recuento y la valoración de las aportaciones recibidas.

La presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, Marisol Villar, ha señalado que "aunque los primeros datos apuntan a un ligero descenso respecto al año pasado, todavía tenemos margen para remontar. La Gran Recogida no termina con las jornadas en los supermercados: las donaciones online siguen abiertas hasta el 31 de diciembre y confiamos en que la solidaridad de Navarra nos ayude a mejorar el resultado final".

"Queremos agradecer especialmente a quienes han dedicado parte de su tiempo a colaborar como voluntarios y voluntarias. Cada aportación es importante para que podamos seguir acompañando a las personas y familias que necesitan ayuda alimentaria durante todo el año", ha valorado.

El BAN recuerda que, aunque las jornadas presenciales ya han concluido, las aportaciones económicas pueden seguir realizándose hasta el próximo 31 de diciembre a través de www.bancoalimentosnavarra.org, mediante transferencia bancaria o por BIZUM con el código 00262.

"Estas donaciones permiten adquirir alimentos en función de las necesidades reales de las personas atendidas y distribuir la ayuda a lo largo del año", ha destacado el BAN, que ha recordado que "las aportaciones pueden acogerse a las deducciones fiscales legalmente previstas".

La Fundación dará a conocer los resultados consolidados cuando disponga de la información completa. Hasta entonces, ha agradecido el compromiso de la sociedad navarra y ha animado a "mantener viva una campaña cuyo objetivo es contribuir a garantizar una alimentación digna a más de 18.000 personas".