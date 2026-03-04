Firmado un acuerdo para "reforzar" el sector fundacional en Navarra

Imagen de la firma del convenio - FUNDENA

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Fundaciones de Navarra (Fundena) y la Asociación Española de Fundaciones (AEF) han firmado un convenio de colaboración que "refuerza la articulación, representación y fortalecimiento del sector fundacional en Navarra".

El acuerdo, según han indicado desde Fundena en un comunicado, ha sido suscrito por Susana Villanueva, presidenta de Fundena, y Pilar García Ceballos-Zúñiga, presidenta de la AEF, en el marco del encuentro de fundaciones de Navarra y La Rioja celebrado en Civican.

La presidenta de la AEF ha señalado que "la colaboración está en el ADN de la AEF, y por eso estamos muy satisfechos con este acuerdo suscrito con Fundena que nos vincula para conseguir fines comunes en beneficio de las fundaciones y de la sociedad en general".

Pilar García ha afirmado estar "segura" de que "la cooperación que emprendemos desde hoy en temas como iniciativas legislativas; investigación; análisis y difusión de conocimiento fundacional; formación; comunicación; alianzas entre fundaciones y promoción de convenios redundará en la mejora del sector fundacional en Navarra".

Por su parte, la presidenta de Fundena ha destacado que "este acuerdo supone un paso estratégico para el sector fundacional navarro". "Desde Fundena trabajamos para fortalecer, representar y dar visibilidad a nuestras fundaciones, por lo que esta alianza con la Asociación Española de Fundaciones refuerza nuestra capacidad de interlocución y de impulso conjunto en beneficio del sector y de la sociedad navarra", ha añadido.

La firma del convenio "consolida la colaboración entre ambas entidades y refuerza el papel de Fundena como estructura de referencia del sector fundacional en la Comunidad foral, mejorando su conexión con el ámbito estatal y fortaleciendo su posicionamiento institucional".

DÉCIMO CONSEJO AUTONÓMICO

En el marco del encuentro, que ha tenido lugar en Civican, se ha abordado la constitución del Consejo Autonómico de fundaciones de Navarra y La Rioja, un nuevo órgano territorial que "permitirá articular de manera más eficaz la participación de las fundaciones en el ámbito autonómico y reforzar las sinergias entre entidades".

Este Consejo Autonómico es un grupo de trabajo que ha quedado encabezado por Fundación Caja Navarra; junto a la Asociación Fundaciones de Navarra (Fundena); Fundación Navarra para la Excelencia; Fundación Koine Aequalitas, Fundación Proyecto Hombre y Fundación Caja Rioja.

Un equipo que "facilitará la coordinación de iniciativas comunes, articular el sector, impulsar actividades formativas, el fortalecimiento de la interlocución con las instituciones públicas, además de canalizar la representación en el Consejo Territorial de la AEF, integrado actualmente por nueve comunidades autónomas".