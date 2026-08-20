Flamenco On Fire 2026 llega este viernes a Viana y el sábado, a Estella

Flamenco On Fire llega este viernes a Viana. - FLAMENCO ON FIRE

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Flamenco On Fire llega este viernes a la localidad de Viana, donde desde el balcón del Ayuntamiento, a las 19.45 horas, José Gálvez llevará la esencia de la guitarra flamenca jerezana. A las 21 horas, en las Ruinas de San Pedro, Mayte Martín será la protagonista del ciclo Grandes Concierto con Arqueología de lo puro, justamente con la guitarra de Gálvez. Una voz de referencia para abrir de forma inconmensurable.

El 22 de agosto el festival se traslada a Estella. A las 19.45 horas, desde el antiguo balcón del Ayuntamiento, en la Plaza San Martín Enparantza, el sonido de la guitarra de concierto volverá a tomar espacio con David de Arahal. A las 21 horas, junto a la cantaora onubense Sandra Carrasco en Recordando a Marchena, contando con la colaboración especial como artista invitada de la bailaora y coreógrafa Ana Morales.

En Pamplona, la programación del 26 de agosto comenzará pronto, a las 12.30 horas, con la donación de libros a bibliotecas, universidades y conservatorios de Navarra en el encuentro Cuatro puertas para el flamenco, en la Librería Txalaparta. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, el patio de caballos de la Plaza de Toros de Pamplona será testigo de 'El encierro: memoria, oficio y legado' con la guitarra de Juan Diego Mateos, jerezano compositor.

En el Teatro Gayarre, a las 20 horas, Rafael Riqueni y Tim Ries, guitarra y saxo, con la voz de Ana Moura. El mismo miércoles todavía contará con la actuación de Felipe Maya, una vuelta muy esperada, desde el balcón del Palacio de Gobierno de Navarra a las 21.45 horas, para despedir la noche en el Hotel Tres Reyes a las 22.45 horas con la presencia del cantaor Pedro El Granaíno.

El 27 de agosto desde el balcón del Ayuntamiento, a las 12 horas, la guitarra de Gabriel Lorente estará Pedro El Granaíno, dejando paso a las 12.45 horas a Morenito de Íllora et Jerónimo Maya desde el balcón del Hotel La Perla. El Nuevo Casino Principal será el escenario, a partir de las 13.30, de la entrega del Galardón Flamenco on Fire a tres importantes personalidades del género: Fermín Lobatón, Elvira López Hidalgo y Tere Peña.

Por la tarde, 18.30 horas, el Civivox Condestable (Escenario Sabicas) acogerá el encuentro de Felipe Maya et Jerónimo Maya, dos generaciones de una misma raíz. La Sala Zentral, dentro de Escenario Siglo XXI, abrirá sus puertas para la cita con Cervatana, a las 19.45 horas, electrónica y vanguardia. En el Auditorio Baluarte, el concierto de José Mercé, a las 21.15 horas para cerrar en el Hotel Tres Reyes, a las 23.45 horas, con la bailaora malagueña Águeda Saavedra, una auténtica revelación del compás.

El 28 de agosto, otra jornada para todos los gustos. José Mercé se 'asomará' al balcón del Ayuntamiento, con el joven Manuel Cerpa, a las 12 horas; en La Perla estarán Carmen Carmona et Juanjo León, a las 12.45 horas, y en el Nuevo Casino el periodista José María Castaño convocará a los duendes a través de los vinos de Jerez de bodegas Díez-Mérito, para establecer lazos de unión con la cadencia andaluza, a las 13.30 horas.

Más guitarra con Joselito Acedo, a las 18.30 horas, en Condestable, para unirse a las 19.45 horas, a La Tremendita, trianera de pro y multidisciplinar que llegará a Sala Zentral. Y más calidad en Baluarte con Manuel Liñán y su reivindicativa obra Muerta de Amor, a las 21.15 horas, y El Pele, que cerrará la noche del viernes en Hotel Tres Reyes, junto a Niño Seve, a las 23.15 horas.

La jornada del sábado 29 de agosto será iniciada desde el balcón del Ayuntamiento, a las 12 horas, con El Pele et Niño Seve, seguida de la propuesta pensada para el público infantil, en Cómo Camina el Compás, de la Asociación Trémolo. Será a las 12.30 horas, en Condestable. A las 12.45 horas, desde el balcón del Hotel La Perla, Miguel Ángel Heredia et Cristóbal Santiago, y a las 13.30 horas, en la Plaza del Castillo, la Escuela de Baile Sandra Gallardo et el Centro de Arte Flamenco El Juncal pondrán a bailar a todos los asistentes con un Flashmob que ya se ha convertido en tradición.

Tres citas más por la tarde. Alejandro Hurtado dará un concierto de guitarra a las 18.30 horas, en el Escenario Sabicas, seguido de la gran cita con Yerai Cortés en Solo, a las 21.15 horas, en Baluarte, y cerrando definitivamente la bailaora Paloma Fantova a las 23.15 horas en Hotel Tres Reyes.