La FNMC inicia la segunda fase del proceso participativo para analizar el anteproyecto de ley foral contra Despoblación

Proceso participativo de la FNMC sobre despoblación - FNMC

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) pone en marcha este mes de septiembre la segunda fase del proceso participativo sobre despoblación, con el objetivo de recoger la valoración de las entidades locales tras la presentación, el pasado 3 de julio, del anteproyecto de ley foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Navarra.

La iniciativa da continuidad al proceso desarrollado por la FNMC durante los meses de enero y febrero de 2025, cuando la Federación "recorrió diferentes zonas de Navarra para conocer directamente las necesidades, dificultades y propuestas de las entidades locales ante el reto demográfico".

En aquella primera fase participaron 162 cargos electos pertenecientes a 113 entidades locales, cuyas aportaciones dieron lugar a un documento con 74 propuestas de ámbito sectorial, además de principios rectores y consideraciones transversales. El documento fue posteriormente remitido al Gobierno de Navarra y al Parlamento foral.

Una vez conocido el contenido del anteproyecto, la FNMC considera necesario "regresar al territorio y contrastar con las propias entidades locales hasta qué punto las propuestas planteadas entonces han quedado incorporadas a la futura norma".

El objetivo será analizar "no solo si una determinada demanda aparece reflejada en el texto, sino también si lo hace con un grado de concreción y unas garantías suficientes para que pueda traducirse posteriormente en actuaciones efectivas".

Para facilitar este trabajo, el personal técnico de la FNMC ha elaborado un documento marco de análisis comparado entre las propuestas formuladas por las entidades locales en abril de 2025 y el actual anteproyecto.

El documento analiza ambos textos y ha sido remitido ya a las entidades locales para que puedan estudiarlo previamente y utilizarlo como punto de partida en las reuniones territoriales.

Esta nueva ronda tendrá, por tanto, un carácter "eminentemente práctico". Se pretende "identificar los avances que incorpora el anteproyecto, las cuestiones que necesitan una mayor concreción y aquellas demandas del ámbito local que continúan pendientes, así como recoger nuevas aportaciones que puedan resultar relevantes durante la tramitación de la norma".

Las conclusiones del proceso serán trasladadas tanto al Gobierno de Navarra como al Parlamento de Navarra, con el objetivo de que "puedan ser tenidas en cuenta durante el desarrollo y la tramitación de la ley".

Además, el trabajo servirá como referencia para los posteriores desarrollos normativos, reglamentarios, estratégicos y presupuestarios que "serán necesarios para hacer efectivas muchas de las medidas previstas".

SIETE REUNIONES TERRITORIALES

La FNMC ha programado siete encuentros durante los meses de septiembre y octubre: Lumbier, 16 de septiembre; Irurtzun, 17 de septiembre; Aribe, 21 de septiembre; Santacara, 23 de septiembre; Allo, 1 de octubre; Doneztebe-Santesteban, 5 de octubre; Buñuel, 6 de octubre.

Las sesiones están abiertas a alcaldías y concejalías, tanto de los equipos de gobierno municipal como de la oposición. Podrán participar representantes de municipios y concejos clasificados en riesgo de despoblación, pero también de aquellos que no se encuentren en esta situación, "ya que la cohesión territorial y el desarrollo rural requieren una visión conjunta del territorio y afectan al funcionamiento y a las relaciones entre las distintas localidades".

La FNMC anima a las entidades locales a participar activamente en los encuentros. Su "conocimiento directo" del territorio "resulta fundamental para valorar si las medidas previstas responden realmente a las necesidades de los pueblos y si cuentan con las condiciones necesarias para ser aplicadas".

La Federación "continuará trabajando para trasladar la voz del ámbito local y para que las aportaciones de los municipios y concejos sean tenidas en cuenta tanto en el texto definitivo de la ley como en los instrumentos que deberán desarrollarla posteriormente".