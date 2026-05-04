La FNMC y KUNA renuevan el protocolo de colaboración para impulsar la gestión cultural en el ámbito local de Navarra

El presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, y el presidente de KUNA, Ángel García - FNMC

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y KUNA Gestión Cultural Navarra han renovado su protocolo de colaboración con el objetivo de "reforzar la cooperación entre las entidades locales de Navarra y el colectivo profesional de la gestión cultural, con la vista puesta en mejorar la gestión cultural en el ámbito municipal".

El acuerdo ha sido formalizado por el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, y el presidente de KUNA, Ángel García. El protocolo parte de "la coincidencia de intereses entre ambas entidades".

Por un lado, la FNMC, como representante de las entidades locales de Navarra, trabaja "por la defensa de la autonomía local, la representación de los intereses municipales y la prestación de servicios a ayuntamientos y concejos".

Por otro, KUNA agrupa a profesionales de la gestión cultural de Navarra y tiene entre sus fines "fortalecer el sector, mejorar las políticas culturales, promover la formación continua y favorecer el acceso de la ciudadanía a la cultura".

A partir de esta base común, el acuerdo fija como objeto "establecer un marco general de colaboración para impulsar la mejora de la gestión cultural en el ámbito local de Navarra".

Entre las principales líneas de trabajo previstas figuran la mejora de las políticas culturales locales, el análisis y la promoción de buenas prácticas en los servicios municipales de cultura, el asesoramiento técnico a las entidades locales, la colaboración en procesos de selección y definición del perfil profesional de la gestión cultural municipal, y la participación en foros y espacios de reflexión sobre políticas culturales municipales.

Además, ambas entidades han acordado priorizar cada año tres ámbitos de colaboración preferente: la organización de acciones formativas dirigidas al personal técnico de cultura de las entidades locales, el asesoramiento técnico a las entidades locales que lo soliciten y el desarrollo de proyectos piloto o iniciativas de mejora de la gestión cultural municipal.

El protocolo recoge también varios principios de colaboración, entre ellos la difusión del acuerdo entre las entidades interesadas, el impulso conjunto de iniciativas y proyectos, el intercambio de información "relevante" en materia de políticas culturales y la cooperación técnica para desarrollar acciones formativas, estudios y proyectos que contribuyan al fortalecimiento del sector.

Asimismo, ambas partes se comprometen a dar visibilidad pública a las acciones desarrolladas en el marco del acuerdo.

Para el seguimiento del protocolo se constituirá un grupo de coordinación operativo, integrado por personas designadas por ambas entidades, que mantendrá una comunicación periódica y celebrará al menos dos reuniones anuales.

Las actuaciones desarrolladas se recogerán además en un registro compartido de actividades que permitirá facilitar el seguimiento del trabajo realizado y la elaboración de memorias o nuevas propuestas.

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años desde la fecha de su firma. Transcurridos dos años, la FNMC y KUNA podrán realizar una revisión técnica intermedia para valorar su desarrollo y, en su caso, "ajustar las prioridades de colaboración". Finalizado ese periodo, el protocolo podrá renovarse por acuerdo entre ambas partes.