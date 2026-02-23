La FNMC remite a las entidades locales la declaración de condena del Valle de Egüés al asesinato machista de Sarriguren

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), siguiendo el protocolo de actuación acordado con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) y las técnicas municipales de Igualdad, ha remitido a las entidades locales la declaración aprobada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés en "repulsa" ante el asesinato machista cometido en Sarriguren, con el objeto de que, "si así lo consideran, puedan adherirse a la misma".

En este caso, según han informado desde la FNMC en una nota, las entidades interesadas pueden remitir su declaración aprobada a la Federación (fnmc@fnmc.es), para su traslado al Ayuntamiento del Valle de Egüés y al resto de instituciones.

Asimismo, la FNMC "reafirma su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista y con el impulso de políticas locales de igualdad que contribuyan a construir entornos seguros y libres de violencia en todos los municipios y concejos de Navarra".

Los ayuntamientos, "como administración más cercana, afrontan en primera línea las consecuencias de la violencia contra las mujeres y desempeñan un papel fundamental tanto en la prevención como en la atención y acompañamiento a las víctimas".