Los fondos Next Generation rozaron los 500 millones de euros ejecutados en Navarra a finales de febrero

Archivo - Una bandera de la Unión Europea. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al término del mes de febrero, Navarra había ejecutado 499,06 millones de euros de la financiación total de fondos MRR asignada a la Comunidad foral de 619,68 millones de euros. De esta financiación, se habían recibido y contabilizado 610,92 millones y se habían autorizado gastos por un volumen de 568,88 millones de euros hasta 2026, según las cifras recogidas en el sistema contable de la Administración Foral.

Tal y como sucedía en el mes de enero, la cifra de gasto autorizado "no es comparable con los datos de diciembre de 2025, ya que el paso de 2025 a 2026 implica la apertura de un nuevo presupuesto y el cierre del ejercicio anterior y esto conlleva determinados procesos contables que sirven para anular créditos de 2025 no gastados y contabilizarlos en el ejercicio 2026. Estas operaciones se llevan a cabo a través de nuevas autorizaciones y llevan asociadas reprogramaciones de proyectos contables que pueden abarcar todo el primer trimestre del año", explican desde el Gobierno de Navarra.

El número de subproyectos en marcha en Navarra derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se mantiene, como el mes anterior, en los 120, y se traducen en 151 actuaciones de gestión. Un determinado ministerio asigna un subproyecto del PRTR a un departamento o entidad ejecutora del Gobierno de Navarra y será este el encargado, bien de ejecutar íntegramente el subproyecto, bien de asignarlo a otro u otros departamentos o bien de repartirlo entre varios, lo que da lugar a la denominación de departamentos gestores de subproyectos

Así, durante el mes de febrero, las cifras en este aspecto se mantienen igual que el mes anterior: el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo ejecutaba 24 subproyectos y gestionaba 30 actuaciones; el de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo hacía lo propio con 18 subproyectos y 24 actuaciones respectivamente, y el de Educación se encargaba de ejecutar 18 subproyectos y gestionar 18 actuaciones. Una vez más, desde el punto de vista de la financiación asignada, el de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial era el departamento que más financiación gestionaba, con 111,8 millones de euros.

Los datos ampliados y pormenorizados sobre financiación de proyectos MRR, personas preceptoras de fondos y cantidades recibidas se recogen en la web Gobierno Abierto, donde se cuelga periódicamente la información actualizada sobre proyectos, cuantías y personas o entidades. Los datos se extraen del sistema contable de Gobierno de Navarra y se vuelcan en una herramienta que permite buscar razón social o nombres y apellidos, dependiendo de si la financiación recae en un particular, en una empresa o en una entidad local, y conocer el estado económico de los proyectos.

En la web nextgeneration.navarra.es, también se puede consultar la información genérica sobre los Next Generation, las convocatorias que afectan a la Comunidad foral y las dudas más habituales en torno a estas ayudas.