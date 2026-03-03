El Foro de Barrio de Txantrea se celebra este martes en el centro comunitario Salesianas

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Barrio cambia esta semana de día de celebración y será este martes, a las 18.30, en el centro comunitario Salesianas, ubicado en la planta baja de la calle Cuenca de Pamplona 24. El Foro de Barrio de Txantrea contará con la participación del concejal de barrio, Joxe Abaurrea, la concejala delegada de Educación, Participación Ciudadana y Euskera, Aitziber Campión, y personal municipal de diferentes áreas.

La sesión tiene una duración aproximada de hora y media y se puede seguir en directo a través de la web municipal www.pamplona.es. Estará precedida por la celebración del Foro Infantil, para niños de 3 a 12 años del barrio, que presentarán sus aportaciones en el foro principal. La sesión cuenta con intérprete de lengua de signos, estenotipia (subtitulado) y bucle magnético que asegura la accesibilidad auditiva.

Entre los proyectos comunitarios que se presentarán en el foro están Sinarzubi, Federación de Asociaciones de Infancia y Juventud del barrio que realizan actividades socioeducativas, educación de tiempo libre y trabajo comunitario, y los encuentros de la parroquia de San Cristóbal.

El Foro de Barrio de Txantrea se acompaña de la exposición itinerante por el 30 aniversario del Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo, que se muestra durante toda la semana en la biblioteca pública de Txantrea. Este lunes también se realizó el paseo por el barrio, con salida desde el polideportivo municipal de Txantrea, donde la Agencia Energética y la comunidad energética Ekibide mostraron las placas foltovoltaicas que se van a ceder a la comunidad. Se visitó la Oficina Verde de la Txantrea y el proyecto Auzolangune, una iniciativa de coworking comunitario impulsado por la asociación de comerciantes Latxan.

FORO DE BARRIO DE SAN JUAN

El siguiente Foro de Barrio de la décima ronda será el de San Juan, que se celebra el jueves 12 de marzo en el colegio público José María Huarte. La ciudadanía y el tejido asociativo y comercial pueden presentar sugerencias y aportaciones en el correo electrónico foros@pamplona.es o en la web decide.pamplona.es, hasta el lunes 9 de marzo. El paseo por el barrio se realizará el martes 10 por la tarde, a las 17.30, desde la sede de la Asociación Asorna, en la Travesía del Monasterio de Irache (frente a Anaitasuna).