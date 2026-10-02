Francisco Ceberio Maiza, reconocido con el Premio al Directivo del Año de APD Navarra

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francisco Ceberio Maiza, director general de Frenos Iruña, ha recibido este viernes el Premio al Directivo del Año APD Navarra 2026, organizado por APD en Navarra y Diario de Navarra-DN Management.

Se trata de la sexta edición de este galardón que tiene por objetivo "reconocer y visibilizar de manera singular la aportación de los directivos empresariales al progreso del territorio e impulsar el buen hacer de los profesionales que desempeñan un papel clave para el crecimiento y desarrollo del tejido productivo navarro", según ha explicado APD.

Tras la bienvenida por parte de Alfonso Bañon, presidente del consejo de administración del Grupo La Información; Héctor Barbarin, presidente en Navarra-La Rioja de APD; Isabel Moreno, directora territorial de Navarra, Aragón y La Rioja de CaixaBank; y Jasone Altuna, directora general de Euskaltel y directora territorial de Euskadi y Navarra de Orange España, ha intervenido Santiago Sesto, director general de APD España.

Sesto ha hecho entrega del galardón a Francisco Ceberio. El premiado es economista de formación y especializado en reflotar empresas. Es director general del grupo Frenos Iruña, empresa que se constituyó en 1955. En 1980, los antiguos propietarios vendieron la empresa a directivos y trabajadores. Así se convirtió en una sociedad anónima laboral (SAL) y así continúa en la actualidad. En 1986 llegó Ceberio para dar viabilidad a una empresa que atravesaba una crisis que le llevaba al cierre. Fue director del departamento financiero, de Recursos Humanos y de informática, hasta que en 1993 fue nombrado consejero y director general.

La empresa fabrica elementos de sistemas de freno para vehículos fuera de carretera (tractores, excavadoras, carretillas elevadoras...) y sector eólico. También se dedica a mecanizado para terceros, a recambios de sistemas de freno, a fabricación de caucho (en Lleida) y automatización de líneas. El grupo cuenta con plantas en Barbatain, Lleida e India. Además, está implantando la marca en EEUU con un almacén. La plantilla suma 150 empleos y factura más de 20 millones de euros.

El jurado ha estado formado por Alicia Nicolás, directora comercial de Diario de Navarra; Íñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras del Gobierno de Navarra; Isabel Moreno, directora territorial Ebro (Navarra, Aragón y La Rioja) de CaixaBank; Héctor Barbarin, presidente de APD Navarra y La Rioja, y Raquel Trincado, directora de APD en Navarra y La Rioja, y secretaria del jurado.

Los premiados en anteriores ediciones fueron Juan Goñi (2025), director general de Cinfa; Alfredo Arbeloa (2024), director general del Grupo AN; Raquel Gasco (2023), directora de calidad y satisfacción del cliente para Europa de la división HomeDistribution de Schneider Electric; Juan Antonio Canales (2022), director general de Viscofan, y Juan Miguel Floristán (en 2021), fundador y exdirector general de Vega Mayor.

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha sido el encargado de clausurar el acto.