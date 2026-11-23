I-D: Txema Mauleón, Ane Sánchez y Carlos Guzmán, en un acto de Frente Amplio con motivo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. - FRENTE AMPLIO

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha llamado este lunes en Navarra a la movilización electoral el próximo 29 de noviembre para "defender la democracia, la memoria y la convivencia frente al riesgo de involución" que a su juicio representaría un Gobierno de PP y Vox.

En una comparecencia ante el Monumento a los Caídos en Pamplona, la coalición ha reivindicado "el compromiso antifascista como una responsabilidad del presente" y ha advertido de que estas elecciones "ponen en juego derechos y libertades fundamentales".

En el acto han intervenido Carlos Guzmán, coordinador general de Izquierda Unida de Navarra y portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin; Txema Mauleón, concejal de Contigo-Zurekin, responsable de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona; y Ane Sánchez, candidata al Senado por Senado de Progreso en representación del Frente Amplio.

Guzmán ha reclamado "políticas ambiciosas, valientes y coherentes que vayan siempre de la mano del sentir del movimiento memorialista" y ha destacado "el trabajo de quienes durante décadas han impulsado la recuperación y dignificación de la memoria histórica, democrática y antifascista". Por otro lado, ha criticado "la permanencia de un símbolo, el Monumento a los Caídos, que debería haber sido eliminado hace años", y ha cuestionado el acuerdo para su resignificación por considerar que "perpetúa su presencia".

Además, el representante del Frente Amplio ha concretado cuatro compromisos: garantizar "financiación suficiente para las exhumaciones y la dignificación" de los restos de las personas represaliadas"; "eliminar la simbología fascista y los vestigios del franquismo"; "dignificar los lugares y espacios de memoria democrática y antifascista", y "blindar los contenidos memorialistas en los currículos educativos".

Guzmán ha defendido que "la convivencia debe sustentarse en el reconocimiento de quienes entregaron todo, incluso su vida, por la libertad, la democracia y la legitimidad democrática de la Segunda República".

Por su parte, Txema Mauleón ha advertido de que el 29N trasciende a "una alternancia entre gobiernos". "Nos jugamos lo más básico: la convivencia, la democracia, los valores y las libertades", ha afirmado.

Mauleón ha criticado que "la ultraderecha, con la que el Partido Popular está dispuesto a pactar, está cuestionando los valores democráticos más elementales, legitimando el franquismo y difundiendo discursos supremacistas y xenófobos". También ha advertido de "ataques a la igualdad entre mujeres y hombres, las libertades de las personas LGTBI y la lucha contra la violencia machista".

"Frente a esa amenaza", ha reivindicado "el compromiso del Frente Amplio con los valores democráticos y antifascistas, el rechazo y la condena de toda violencia y la defensa de los derechos humanos".

Finalmente, Ane Sánchez ha apelado a la movilización "contra el fascismo y en defensa de la convivencia". La candidata de Senado de Progreso ha señalado "el riesgo que representa un gobierno de PP y Vox". "Vemos cómo estos partidos justifican el franquismo, cómo alimentan los discursos supremacistas contra las personas migrantes al mismo tiempo que niegan la violencia machista y alimentan los discursos de odio contra el colectivo de personas LGTBI", ha afirmado.