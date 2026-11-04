Frente Amplio Navarra propone llevar a Madrid "la voz municipalista" y un proyecto centrado en "necesidades reales"

Presentación de los candidatos de Frente Amplio Navarra a las elecciones generales del 29N - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Navarra ha presentado este miércoles en Pamplona los candidatos con los que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, y cuyo objetivo es llevar al Congreso y al Senado "la voz municipalista de los pueblos y de los barrios", con un proyecto centrado en las "necesidades reales" de la ciudadanía navarra.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, que ha comparecido junto a los candidatos al Congreso y al Senado, Javier Ibáñez y Ane Sánchez, respectivamente, y representantes de Batzarre, Verdes Equo y Recortes Cero.

Guzmán ha mostrado su "máxima satisfacción" por el hecho de que Frente Amplio sea "una realidad aquí en Navarra". "Quince organizaciones políticas del ámbito estatal y del ámbito autonómico hemos conseguido ponernos de acuerdo para materializar esta importantísima alianza electoral", ha indicado. "El momento nos está enseñando, hace unos días en Brasil, hace unas horas en Estados Unidos, que es posible dar batallas políticas, y para la izquierda, en estos momentos, es posible ganar a las derechas y a las extremas derechas", ha manifestado. "Vamos a salir a dar la batalla con ilusión, con ambición y con alegría, y sobre todo, defendiendo un proyecto político centrado en las necesidades de los navarros y de las navarras", ha apuntado.

Por su parte, el candidato al Congreso, Javier Ibáñez, ha explicado que "lo que pretendemos es llevar tanto al Parlamento como al Senado la voz municipalista de los pueblos y de los barrios". "Queremos evitar todo el ruido mediático que hay alrededor de las políticas, de la crispación y del odio, y lo que queremos es, con la experiencia que nos da el estar a pie de calle, hablando con nuestros vecinos y vecinas, llevar al Parlamento y al Senado esa voz directa de la ciudadanía. Sus problemas reales", ha dicho.

Esos "problemas", ha continuado, "que tienen que ver con las condiciones laborales, con una vivienda digna, con la protección del medio ambiente, con la redistribución de la riqueza". "Otra forma de hacer política es posible", ha reivindicado, tras añadir que la "redistribución de la riqueza, que aquellos que más tienen paguen más, y aquellos que menos tienen sean los que paguen menos", es "la forma idónea de hacer política". Además, "tenemos que defender nuestros servicios públicos y protegerlos, es la única manera de que toda la ciudadanía pueda tener igualdad de oportunidades y que no siempre los mismos tengan acceso prioritario a la educación o a la enseñanza o a la sanidad".

"Lo que queremos es dar voz a los barrios, dar voz a los pueblos, desde la humildad que nos da la política municipal, del conocimiento que tenemos de ella y desde la forma que se tiene de debatir en los municipios y en los barrios, que es a través del respeto entre diferentes, de poder llegar a consensos independientemente de la ideología política muchas veces", ha apuntado, tras apostar por llevar a Madrid "esa voz", que es "feminista, internacionalista y republicana".

Por su parte, Ane Sánchez ha hecho referencia a "una iniciativa que es clave para entender el momento político en el que vivimos, que es el Senado de Progreso", nacida "de la sociedad civil, a la cual nos sumamos con responsabilidad el Frente Amplio y otras organizaciones de izquierdas". "El contexto nos exige altura de miras. El año que viene debemos renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Ante la amenaza real de una mayoría de la derecha y de la extrema derecha, en un órgano clave para nuestras libertades, la sociedad civil nos propone alianzas tácticas, circunscripción por circunscripción. Y el objetivo es claro, brindar la democracia, optimizar el voto progresista y evitar que la ultraderecha secuestre nuestras instituciones", ha manifestado.

Y "gracias a esta alianza, en Navarra estamos en disposición de lograr un objetivo histórico, ser la primera fuerza progresista y obtener tres de los cuatro escaños que se disputan en nuestra comunidad". Pero "esta alianza táctica", ha dicho, "no es solo un escudo para la democracia, es también un altavoz para nuestras propuestas". Según ha remarcado, "defendemos un proyecto propio" centrado en "la vida de las 692.026 navarras y navarros y en la realidad de nuestros 272 municipios".

"Un programa centrado en las necesidades reales de las personas trabajadoras, el derecho a una vivienda digna, pensiones que nos permitan vivir con autonomía, unos servicios públicos blindados, la vertebración territorial de nuestra comunidad, y la defensa inquebrantable del medio ambiente", ha señalado Sánchez, que ha subrayado que "vamos a pelear para lograr que en nuestro país vuelva a haber un gobierno progresista" y que "el ejemplo de Lula en Brasil nos marca el camino, otra política es posible".

Ha añadido Sánchez que "vamos a defender el proyecto de la izquierda navarra, una política cercana, transparente y que ponga a las personas en el centro y defienda sus derechos". "Mi compromiso es firme. Quiero llevar allí la voz de nuestros municipios, la voz de la calle, y defender unos servicios públicos que cuiden a todas las personas sin dejar nadie atrás", ha afirmado.

BATZARRE, VERDES EQUO Y RECORTES CERO

También han intervenido, en representación de Batzarre, Verdes Equo y Recortes Cero, Olga Risueño, Sofía Pérez y Dani Prieto, respectivamente. En concreto, Olga Risueño ha apostado por "trasladar las políticas de vivienda de Navarra al resto del Estado", defendiendo "un parque público asequible, una vivienda digna y asequible para todos y todas, fuera de los negocios de los fondos buitre, fuera de los desahucios". "Creemos sinceramente que podemos revertir una situación de recortes y una situación en la que las necesidades básicas tienen que estar por encima de todo", ha manifestado.

Sofía Pérez, por su parte, ha destacado la importancia de "poder llevar las políticas ecologistas ecofeministas desde Navarra al Parlamento en Madrid, en estos momentos de gran tensión que tenemos con el cambio climático". "Estamos centrados en lo social, pero nuestro partido se centra también en la importancia de la ecología, no olvidemos los incendios, las olas de calor, las heladas...", ha trasladado, tras añadir que "esperemos que estas políticas, que a veces se quedan en un lado, tengan representación".

Por último, Dani Prieto ha apostado por "redistribuir la riqueza", porque "dinero sobra, pero se acumula cada vez en menos manos". También ha apostado por "unir al máximo de fuerzas políticas de izquierda, movimientos sociales, plataformas ciudadanas", creando "una izquierda combativa y unitaria", con "unidad también en torno a lo público": un sistema de pensiones "blindado", una sanidad "universal" y una educación pública "de calidad". El tercer reto, ha dicho, es "parar a la ultraderecha, que seamos un bastión para parar el avance de esta ola reaccionaria artificial que atraviesa Europa y que nos quieren imponer". "Devolvamos la fuerza al movimiento de una izquierda en unidad como punta de lanza del poder de la gente", ha reivindicado.