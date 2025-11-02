Fundación ONCE formará a 216 navarros con discapacidad en competencias digitales básicas

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE acaba de poner en marcha el proyecto 'Esenciales' a través del cual ofrecerá formación gratuita en competencias digitales prácticas a más de 200 personas con discapacidad en toda Navarra en 27 cursos diferentes.

Se trata de una iniciativa que se está implementando a través del programa 'Por Talento Digital' y que cuenta con el respaldo de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública, y financiada a través de los Fondos Next Generation EU.

De esta forma se ha fijado el objetivo de formar en competencias digitales básicas a 216 nuevos alumnos navarros hasta el próximo 30 de junio de 2026. Para la ello se ha fijado un total de 5 rutas formativas, adaptadas a diferentes niveles, puesto que se busca impulsar la inscripción y acercar la digitalización al día a día de los participantes divididos en 27 cursos repartidos por todas las provincias.

El programa Esenciales se dirige a personas con discapacidad con diferentes niveles de conocimiento del mundo digital, por eso, Fundación ONCE distingue dentro del programa 5 itinerarios formativos ordenados de menor a mayor conocimiento digital.

El primero, 'Ábrete al mundo digital con Esenciales', consta de 6 cursos y va dirigido a un alumnado con nivel inicial. Diseñado para "aprender lo esencial y abrirse al mundo digital". Le sigue el nivel 'Impulsa tu carrera con Esenciales', que incluye 6 cursos y se dirige a personas con conocimientos básicos. Diseñado para adoptar competencias digitales e impulsar una carrera profesional.

El tercer itinerario se denomina 'Da tu próximo paso digital con Esenciales', de 6 cursos para quienes hayan cursado formación predigital o con Inserta Empleo. El cuarto, 'Profundiza en lo digital con Esenciales', consta de 6 cursos dirigidos a un alumnado con nivel de usuario competencial. Y, finalmente, 'Crea tu universo digital con Esenciales', consta de 4 cursos y está dirigido a jóvenes adultos con discapacidad, creadores de contenido emergentes o aspirantes a desarrollar su marca personal.

Todos los cursos se imparten de forma presencial y están diseñados para ser accesibles, con materiales inclusivos que garantizan la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad. Las formaciones estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2026.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web oficial del programa: https://portalentodigital.fundaciononce.es/esenciales.