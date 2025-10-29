Fustiñana trasladará a Salud su "protesta formal" por el posible cierre de urgencias y estudia movilizaciones

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fustiñana ha manifestado este miércoles su "rotundo rechazo" ante "los rumores que apuntan" al posible "cierre o reducción del servicio de urgencias rurales en el municipio".

En un comunicado, el Ayuntamiento de Fustiñana ha anunciado que trasladará su "protesta formal" al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y ha solicitado a la ciudadanía que "se mantenga alerta y participe en las movilizaciones que se convoquen en defensa de la sanidad pública y de los servicios rurales".

El Consistorio, según ha añadido, ha iniciado contactos con otros ayuntamientos de la Ribera para "coordinar acciones conjuntas y exigir al Gobierno de Navarra que garantice la continuidad del servicio de urgencias rurales y refuerce la atención primaria en el medio rural".

Desde el Ayuntamiento de Fustiñana han considerado que "esta medida sería un grave error que pondría en riesgo la salud y la seguridad de todos los vecinos, además de suponer un nuevo golpe a la ya debilitada atención primaria rural".

El alcalde de la localidad, Sergio Vitas, ha subrayado que "no se trata de un debate administrativo ni de números, sino de personas y de vidas". Además, ha remarcado que "cuando el Ebro se desborda, debido a las frecuentes riadas Fustiñana queda aislado y el acceso al hospital de Tudela resulta imposible". "Por circunstancias como estas, el servicio de urgencias local no es un lujo: es una necesidad vital", ha reivindicado.

Desde el Ayuntamiento han destacado que Fustiñana "no es un caso aislado", y que "este problema afecta a muchos municipios navarros, donde la falta de médicos y la no cobertura de bajas o vacaciones está provocando un deterioro progresivo del servicio sanitario". "No puede ser que vivir en un pueblo signifique tener peor atención médica que quien vive en una ciudad", ha añadido el alcalde.

"La salud no se negocia. Si tocan nuestras urgencias, responderemos juntos, con unidad y con firmeza. Fustiñana no va a quedarse callada", ha afirmado el alcalde.