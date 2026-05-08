García destaca "el compromiso del Gobierno de Navarra con el fomento de las vocaciones STEM y el talento femenino"

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha asistido este viernes a una obra de teatro interpretada por mujeres investigadoras de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde ha destacado "el compromiso" del Ejecutivo foral con "el fomento de las vocaciones STEM en mujeres y niñas, el impulso del talento femenino y la igualdad de oportunidades los ámbitos científico y tecnológico".

"Nuestra responsabilidad reside en promover la igualdad en las áreas científicas, y esta obra trata precisamente de conectar con las niñas y que vean cómo muchas mujeres, la mayoría con trayectorias silenciadas, han logrado importantes logros para la humanidad. Tenemos que apostar por estas iniciativas que apelen al alumnado y conecten con él para que se empoderen y sean agentes de cambio", ha subrayado.

En la sesión han participado más de 130 escolares de Primaria de los centros José María Huarte, Azpilagaña, Jesuitinas y El Lago de Mendillorri, que "han podido descubrir las aportaciones científicas que han realizado diversas mujeres a lo largo de la historia".

En concreto, la obra comienza con distintas investigadoras saliendo de una máquina del tiempo, para después dar paso a científicas del presente hablando de su trabajo actual. En la última parte de la función el protagonismo pasa a los niños y niñas, que comentan cuáles han sido sus impresiones y tienen la posibilidad de hacer preguntas al reparto.

Posteriormente a la función, se ha realizado un reconocimiento a las investigadoras Leyre Catalán Ros, Patricia Aranguren Garacochea, Marisol Gómez Fernández, Aránzazu Jurío e Idoia San Martín Biurrun, investigadoras y actrices en la función de este viernes, por su "labor en el fomento de las vocaciones STEM en niñas y mujeres".

La obra de teatro 'Yo quiero ser científica' forma parte de los proyectos de la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología de la UPNA, que recibe financiación del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Fue creada en 2019 para "mostrar referentes históricos que permitan al alumnado descubrir trayectorias poco difundidas y, especialmente, ofrecer modelos que puedan inspirar a niñas interesadas en la ciencia". Desde su inicio, han asistido a las diferentes funciones cerca 15.000 escolares de 64 centros educativos navarros.

'YO QUIERO SER CIENTÍFICA'

La representación propone un recorrido por la vida y la obra de diversas científicas que realizaron aportaciones destacadas al conocimiento.

En concreto, cada una de ellas encarna a una de las siguientes científicas: Hipatia de Alejandría, matemática, astrónoma y filósofa (siglos IV-V); Maria Sibylla Merian, entomóloga y pintora (1647-1717); Ada Lovelace (también conocida como Ada Byron), matemática y primera informática (1815-1852); Sofia Kovalévskaya, matemática y astrónoma (1850-1891); Marie Sklodowska-Curie, química y física (1867-1934); Emmy Noëther, matemática (1882-1935); Edith Clarke, ingeniera eléctrica (1883-1959); Klara Von Neumann, informática (1911-1963); Hedy Lamarr, ingeniera de telecomunicación (1914-2000); Margarita Salas, bioquímica (1938-2019), y Margaret Hamilton, matemática e ingeniera informática (nacida en 1936).

El reparto original en castellano está formado por Patricia Aranguren Garacochea (doctora en Ingeniería Industrial), Edurne Barrenechea Tartas (doctora en Ingeniería Informática), Leyre Catalán Ros (doctora en Ingeniería Industrial), Silvia Díaz Lucas (doctora en Ingeniería de Telecomunicación), Marisol Gómez Fernández (doctora en Matemáticas), Aránzazu Jurío Munárriz (doctora en Ingeniería Informática), Alicia Martínez Ramírez (doctora en Ingeniería de Telecomunicación), Nora Millor Muruzábal (doctora en Ingeniería de Telecomunicación), Amalia Ortiz Nicolás (doctora en Ingeniería Informática), Gurutze Pérez Artieda (doctora en Ingeniería Industrial), Idoia San Martín Biurrun (doctora en Ingeniería Industrial) y Laura Portero Egea (doctora en Ciencias Matemáticas).

La versión en euskera, estrenada en 2024 bajo el título 'Emakume zientzialaria izan nahi dut', cuenta con Silvia Arazuri Garín, Kizkitza Insausti Barrenetxea y Ana Zabalza Aznárez (todas ellas, doctoras en Ingeniería Agronómica), Maitane Maisterra Udi (doctora en Química), Oihane Oneka Mugica (máster universitario en Ingeniería Agronómica), Nazareth Torres Molina (doctora en Biología y Medio Ambiente), Miriam Gil Monreal (doctora en Fisiología Vegetal), Idoia Labayen Goñi (doctora en Ciencias Biológicas -Fisiología y Nutrición-), Maddi Oses Recalde (doctora en Ciencias de la Salud), Carmen Roncal Mancho (doctora en Biología Celular y Molecular) y Arantxa Villanueva Larre (doctora en Ingeniería de Telecomunicación).

Las investigadoras de la UPNA que actúan en esta obra de teatro trabajan en cuatro de los seis institutos de investigación de la UPNA: el Instituto de Smart Cities (ISC), el Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas (INAMAT), el Instituto en Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (ISFOOD) y el Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB).