García (PPN) pide que Chivite "ponga transparencia al acuerdo con Bildu" para el Gobierno de España

PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha pedido a la secretaría general del PSN y jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, que "salga y ponga transparencia al acuerdo con Bildu para poder tener un Gobierno a nivel nacional" y ha cuestionado si una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona -gobernado por UPN- es una condición "para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder".

Antes de la celebración de un curso de formación para concejales del PP de Navarra en la sede del partido en Pamplona, Javier García ha expresado su "preocupación por el cambio radical que estamos viendo dentro del propio Partido Socialista, formado supuestamente por personas progresistas, pero que en lo único que progresan es en el totalitarismo y en sus cuotas de poder".

El presidente del PPN ha pedido a Chivite, aprovechando que este sábado se celebra el Comité Federal del PSOE en Madrid, que "aclare qué es lo que está encima de la mesa de negociación del próximo Gobierno de España" y en concreto ha pedido que explique si una moción de censura en Pamplona "está encima de la mesa".

Además, Javier García ha situado entre las "cesiones al nacionalismo" la creación de una ponencia en el Parlamento de Navarra para estudiar la actualización de la ley foral de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).

El dirigente 'popular' ha afirmado que si hubiera "un cambio de actitud favorable" por parte del Partido Socialista hacia el "interés general de Navarra, entenderíamos el tenderle la mano". "Nosotros queremos estar y seguiremos trabajando al servicio del conjunto de los ciudadanos navarros, pero no a costa de este Partido Socialista que está echado al monte y que está a gusto durmiendo con Podemos y también con sus socios de Bildu. No queremos que se nos ría y mucho menos queremos que se ría de la sociedad navarra. Nuestro principio básico aquí es Navarra, los navarros y las navarras", ha señalado.

Por lo tanto, ha asegurado que "desde el Partido Popular queremos poner pie en pared y decir basta ya a este Partido Socialista que dijo que no pactaría con Bildu, que dijo que no gobernaría con Podemos, que no indultaría y que no haría la amnistía y que dijo también que no modificaría la Lorafna". "Le decimos a la señora Chivite que estos fantasmas están más vivos y son más reales que nunca", ha añadido. Además, ha afirmado que "cuanto mejor le va al Partido Socialista y a sus socios, peor desgraciadamente le va a Navarra".

Por otro lado, Javier García ha dado su agradecimiento a la "importantísima" laboral que realizan lo concejales del Partido Popular en Navarra. Un total 25 ediles 'populares' se han reunido en la sede del PPN para recibir formación relacionada con "el día a día" del trabajo en los ayuntamientos, según ha explicado Javier García.