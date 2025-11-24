El gasto de la Administración foral alcanza en octubre los 4.736 millones de euros, un 2,4% más que el mismo mes de 2024

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto de la Administración foral ha alcanzado en octubre los 4.736 millones de euros, un 2,4% más que en el mismo mes del año pasado.

Hasta el décimo mes de 2025 se ha ejecutado el 69,8% del gasto presupuestado para todo el año, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Por capítulos, el Gobierno foral ha destinado el mayor importe del gasto al 'Capítulo 4 Transferencias corrientes', seguido del 'Capítulo 1 Gastos de personal', con un 40,6% y un 31,6% del total del gasto respectivamente.

Por departamentos, Salud, con un gasto realizado de 1.196,7 millones de euros, y Economía y Hacienda, con 923,4 millones de euros, son los dos departamentos con mayor gasto, con un 25,3% y un 19,5% del total, respectivamente.