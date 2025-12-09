PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Geltoki acoge del 11 al 14 de diciembre la sexta edición del Mercado de Artesanía local, que incluye sesiones de música con djs locales, una kalejira a cargo de Iruña Taldea y la participación de Salam Gaza como entidad solidaria invitada de esta edición.

El objetivo del mercado de artesanía es "promover un consumo consciente y responsable, visibilizando alternativas locales y artesanales en pleno centro de la ciudad".

Esta iniciativa, nacida en 2019 a partir de la propuesta de un grupo de artesanas locales vinculadas al Foro Textil de Geltoki, invita a "reflexionar sobre cuánto y qué compramos en estas fechas de consumo acelerado".

Frente al "consumismo desmedido que se impulsa especialmente en este periodo", el Mercado de Artesanía plantea "un cuestionamiento sobre la insostenibilidad de este modelo y ofrece opciones artesanas, sostenibles, locales y de calidad".

Una de las principales novedades de esta edición, que se celebrará en la zona de andenes de la antigua estación de autobuses, será su duración, ya que se desarrollará durante cuatro jornadas, una más de lo que viene siendo habitual.

Comenzará este jueves 11 en horario de 17 a 21 horas. La jornada del viernes y el sábado serán completas, con horario de 11 a 14 horas y 17 a 21 horas. La clausura del mercado será el domingo 14 en horario de 11 a 14 horas.

El acceso es gratuito y toda la información sobre el mercado y las sesiones musicales programadas puede consultarse en la página web de Geltoki.

MARCAS ARTESANAS LOCALES

Tras un proceso de inscripción abierto, el mercado contará finalmente con 27 puestos de exposición y venta de diferentes productos, desde artículos de artesanía clásica como la madera, la forja o el cuero a otros como trabajos textiles, elementos de decoración, bisutería, materiales infantiles, cosmética natural o ilustración.

En concreto las marcas artesanas locales que participarán en el mercado serán Sormenart, Kaykay, Forjas Brun, Iker Pelegrin, Besarkatu, Urgatza, Oihane Bitxigintza, Las 3 Espuelas, Girasol Macramé, Bilobila, Myriam Cameros Sierra, Sukha, El Akelarre, Haize eroa, Joseba Burusko, Axier Crespo, Tayet creaciones, Emeki Joyas, Aritzkurengo tienduka, Tres Pajaritas , Nekane Elustondo, Mimo de mamá, Kapalilua, Mosstaza, Arrano, Komart y Traza Estudio Creativo Programa musical.

La zona de mercado va estar complementada y ambientada por una oferta musical que correrá a cargo de djs locales que amenizarán el espacio con diversos generos.

Así, participarán en el mercado los djs Sarrazeno Inferitua, X22, Zuribostanerisei, Dj Barbarie, La chica tequila y Moreria, a quienes se sumará el domingo al mediodía Iruña Taldea con una kalejira desde la Plaza del Castillo hasta el mercado.

APUESTA POR LA PRODUCCIÓN ARTESANA

El estilo de vida y los hábitos de consumo han contribuido a que "la situación a la que llevan años enfrentándose las personas artesanas sea cada vez más complicada". Por este motivo, desde Geltoki apuestan por "reivindicar lo artesano", ya que, "aunque como sociedad parezca que lo asumimos con normalidad, resulta triste y preocupante estar perdiendo prácticamente a todas nuestras artesanas y artesanos y el valor de su labor".

Por ello, animan a la ciudadanía a acercarse estos días a la antigua estación de autobuses para "disfrutar de un rato agradable y brindar su apoyo y su calor a quienes mantienen viva la artesanía".