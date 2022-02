La gerente de Fundación Baluarte "respeta" las reivindicaciones de la OSN pero dice que no hay espacio para una sede

Dice que el auditorio "no está pensado" para albergarla y que esto supondría realizar un esfuerzo económico "muy importante"

La gerente de Fundación Baluarte, Mª Antonia Rodríguez, ha afirmado que respeta "absolutamente" la petición de la Orquesta Sinfónica de Navarra de contar con una sede propia pero que no puede hacer "nada" porque el auditorio "no está pensado" para albergar "los ensayos, ni las oficinas, ni el archivo, ni todo lo que supone una orquesta".

Así lo ha afirmado este martes en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa, al ser preguntada por las recientes reivindicaciones del comité de empresa de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que, entre otros aspectos, solicitaba una sede propia y afirmaba que la OSN es "la única orquesta profesional en España" que carece de ella.

"Esta reivindicación, que a mí me parece muy lícita, es algo que a día de hoy es completamente imposible porque incluso nosotros tenemos 'problemas' para las fechas de las temporadas 23-24 y 24-25 por la coincidencia de congresos", ha apuntado, tras recordar que la orquesta "realmente, nunca ha tenido sede" y que "es una pena" que cuando se concibió Baluarte "no se pensara en un lugar" donde la OSN "se pudiera ubicar".

Rodríguez, que ha explicado que para el establecimiento de una sede debería crearse un local de ensayos, oficinas o archivos, ha asegurado que "en este momento" no existe en Baluarte "un espacio a tal efecto". "Respetando absolutamente esta reivindicación, desde mi puesto como directora gerente nada puedo hacer, puesto que habría que hacer una reconversión, o no sé qué habría que hacer", ha reiterado.

En respuesta a los medios sobre el hecho de que el comité de empresa de la OSN aseguraba que esta cuestión "formaba parte de los estatutos", Rodríguez ha respondido que "más que unos estatutos, son una declaración de intenciones que seguramente haría el gerente anterior, diciendo que la sede de la orquesta es en Baluarte".

"Pero si estos estatutos están hechos en 2016, de 2016 a 2019 desde luego la sede no era Baluarte. Por tanto, pienso que es una declaración de intenciones porque nunca ha sido Baluarte la sede ni nunca ha podido ser", ha manifestado, tras añadir que "desconoce" el "valor legal" de los mencionados estatutos, ya que son "unos folios que no están firmados ni sellados por nadie".

Además, ha recordado que "no depende exclusivamente ni siquiera de que se junte toda la orquesta y su gerente para decidir que esa es la sede", sino que "hay otras cosas que están en juego, como todos los congresos y toda la infraestructura económica que se mueve alrededor de este tipo de eventos".

"Si se considera por parte de Gobierno de Navarra que la orquesta debería tener su sede en Baluarte, habrá que hacer un esfuerzo económico muy importante porque hay que hacer una gran obra para poder alojar aquí a la orquesta", ha añadido.

LA REDUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN SE "AJUSTA" A LA DEMANDA

En cuanto a la "reducción alarmante" del número de conciertos de abono que se están ofreciendo en Pamplona que criticaba la OSN, Rodríguez ha respondido que la decisión de pasar de dos funciones semanales a una "se ajusta a la demanda".

"La demanda del público de Pamplona y Comarca no cubre para hacer dos actuaciones, no cubre ni siquiera para una", ha contestado Rodríguez, que ha reconocido que "no llenar dos días" supone un "desperdicio de recursos y del dinero de todos los que pagan impuestos en Navarra".

Además, ha recordado que se trata de una orquesta de Navarra, por lo que ha de "dar servicio a toda la Comunidad foral" y no solo a Pamplona y su comarca. Por ello, se ha decidido "consolidar" una temporada de conciertos en Tudela y crear otro ciclo en Tafalla. En este sentido, ha hecho referencia la ley de derechos culturales, que recoge que "todas las personas que viven en la Comunidad foral tienen derecho a la cultura". "No solamente a los que viven en Pamplona y Comarca", ha asegurado.