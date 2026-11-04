Geroa Bai aspira a tener una representación "útil y eficaz" para que Navarra "tenga voz propia en Madrid"

Los candidatos de Geroa Bai al Congreso y el Senado en las elecciones del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai aspira a lograr una representación "útil y eficaz" en el Congreso y el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para que Navarra "tenga voz propia en Madrid". "No vamos a Madrid a seguir estrategias ajenas al interés general de Navarra, ni estamos en Navarra para dedicarnos a mirar de reojo qué es lo que manda Madrid", ha resaltado el cabeza de lista al Congreso, Pablo Azcona.

Azcona, quien ha comparecido este miércoles acompañado de la número uno al Senado, Mayte Espinosa, y el resto de personas que completan ambas listas para las elecciones generales, ha advertido frente a un "momento decisivo" en el que "está en juego el modelo de sociedad que queremos construir". El "avance de la derecha y de la ultraderecha suponen un riesgo para los derechos conquistados, para la pluralidad de nuestra sociedad y para nuestro modelo de bienestar", ha remarcado.

Frente a ello, ha reivindicado "más democracia, más igualdad, mejores servicios públicos y políticas que garanticen oportunidades para toda la ciudadanía". Igualmente, ha defendido el autogobierno, el régimen foral y la capacidad de Navarra de "decidir sobre nuestro futuro".

Por ello, ha subrayado la necesidad de conseguir una representación en Madrid que "defienda nuestros intereses con autonomía, sin subordinaciones a estrategias partidistas ajenas a Navarra y con capacidad para negociar y alcanzar acuerdos". "Navarra necesita voz propia en Madrid y Geroa Bai va a dar la cara por Navarra", ha resaltado Azcona, quien ha añadido que "no venimos a traer los problemas de Madrid a Navarra, sino a llevar las necesidades de Navarra a Madrid".

El candidato ha aspirado a logar una representación en el Congreso "útil y eficaz, que sirva para exigir las competencias pendientes, reclamar el cumplimiento de los compromisos del Estado, defender las infraestructuras que necesitamos y garantizar las condiciones para que la industria y nuestro campo sigan creando empleo y oportunidades". Asimismo, ha defendido "el diálogo, los acuerdos y los resultados" frente "al ruido y la confrontación".

Pablo Azcona ha destacado la "capacidad de gestión" del equipo que se presenta al Congreso de los Diputados; "porque el avance de la ultraderecha y de la derecha se alimenta del malestar y de la resignación de las personas que no encuentran respuestas suficientes a sus problemas desde las instituciones". "Tenemos que ser capaces de transformar las preocupaciones de la gente en soluciones concretas, de demostrar que las instituciones sirven y que la política útil, cercana y eficaz mejora la vida de las personas", ha recalcado.

Ha puesto en valor, además, la "experiencia de gobierno" de Geroa Bai y su capacidad para "gestionar, negociar y alcanzar los acuerdos".

Desde Geroa Bai, ha resumido, "queremos defender la democracia, proteger nuestro Estado de Bienestar y fortalecer nuestro autogobierno". "Queremos una Navarra que pueda decidir sobre su futuro y que cuente con una representación propia, con capacidad de negociación y de gestión para defender nuestros intereses. No vamos a Madrid a seguir estrategias ajenas al interés general de Navarra, ni estamos en Navarra para dedicarnos a mirar de reojo qué es lo que manda Madrid", ha concluido.

Por su parte, la cabeza de lista de Geroa Bai al Senado, Mayte Espinosa, ha expresado su voluntad de "aportar una mirada cercana a la realidad de Navarra y a las necesidades de quienes vivimos en ella". Ha puesto en valor su experiencia como alcaldesa de Buñuel, que le ha permitido "conocer de primera mano las preocupaciones de la ciudadanía y el trabajo que hay detrás del servicio público, de cada proyecto, de cada mejora para un municipio". "La política se entiende de verdad cuando escuchas a las personas, cuando conoces sus problemas y cuando trabajas para encontrar soluciones", ha defendido.

"Hablamos de oportunidades para nuestros jóvenes, de servicios públicos de calidad, de atención a las personas que más lo necesitan, de igualdad de oportunidades y de condiciones para que nuestros municipios tengan un futuro", ha señalado. "No podemos hablar de progreso si ese progreso no llega al conjunto de Navarra, si no atiende a las distintas realidades de nuestro territorio y si no garantiza que todas las personas, vivan donde vivan, tengan oportunidades", ha resaltado.

Así, se ha comprometido a llevar al Senado una forma de trabajar "basada en la cercanía, la escucha y el compromiso". Una representación que "no se limite a los grandes debates políticos, sino que tenga presentes las necesidades concretas de la ciudadanía y trabaje para darle respuesta".

Espinosa ha remarcado que el Senado debe ser "un espacio desde el que contribuir a defender los intereses de Navarra, reforzar nuestros servicios públicos y garantizar que las decisiones que nos afectan tengan en cuenta nuestra realidad".