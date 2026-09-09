Geroa Bai considera "muy preocupante" la situación de Belate y exige explicaciones a Chivite y al PSN

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha considerado "muy preocupante" la situación generada en torno al modificado y los sobrecostes de las obras de los túneles de Belate y ha reclamado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y al PSN "dar explicaciones ante la envergadura y trascendencia de este proyecto estratégico para Navarra".

Para la coalición, "lo que está ocurriendo no puede abordarse ya como una cuestión meramente técnica o administrativa". "La dimensión que ha adquirido el expediente exige una respuesta política al más alto nivel, que permita determinar con claridad qué ha ocurrido, qué consecuencias puede tener la situación actual y, sobre todo, qué medidas va a adoptar a partir de ahora", ha destacado a través de un comunicado.

La formación está analizando en estos momentos analiza el último informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra que ha recibido este miércoles. "Especialmente incomprensible resulta que los socios de gobierno del PSN no hayamos tenido ocasión de conocer este informe hasta momentos antes de hacerse pública la existencia del mismo y las graves consecuencias ahora detalladas. Esta actitud del PSN colisiona frontalmente con la transparencia y lealtad debidas entre socios de Gobierno", ha reprochado.

En ese sentido, Geroa Bai ha recordado que viene reclamando "desde el momento en que tuvo conocimiento de los sobrecostes" que cualquier actuación relacionada con las obras "debía llevarse a cabo con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas y procedimentales, además de con la máxima diligencia política, precisamente por la importancia y trascendencia de esta infraestructura para Navarra".

Así, ha destacado que ha exigido "en todo momento" la realización de "cuantos informes fueran necesarios en el ámbito jurídico y el cumplimiento íntegro de sus conclusiones, tal y como ocurrió con ocasión del reparo suspensivo formulado por el Interventor General el pasado mes de diciembre, y ahora con la posibilidad de tramitar los sobrecostes por la vía de enriquecimiento injusto".

Para Geroa Bai, es "imprescindible conocer con transparencia qué decisiones se han tomado hasta este momento, cómo se está desarrollando la ejecución de la obra y sus posibles sobrecostes". Asimismo, entiende que se debe determinar "qué consecuencias se derivan de la situación actual y qué medidas va a poner en marcha para garantizar el interés general, la seguridad jurídica y la ejecución de una infraestructura estratégica para Navarra".