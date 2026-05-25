Geroa Bai considera "urgente" que se conforme la Mesa de Educación y el PSN espera que sea "pronto"

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha considerado "urgente" que se active la Mesa sobre Educación tras la aprobación la semana pasada en el Parlamento de la ley de UPN en materia educativa, una mesa a la que están llamado los socios de Gobierno -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- así como EH Bildu. El PSN ha dicho que corresponde conformar dicha mesa al Gobierno y ha esperado que sea "pronto".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que "si quieres hacer poco, pon una mesa en tu vida". "La Mesa de Fiscalidad ya vemos para qué está sirviendo, para pequeñas medidas que, en muchos casos, ayudan a decorar pero nada más; veremos qué pasa con la Mesa de Educación", ha dicho, para exponer que "estas mesas aportan foto, eso sí, pero yo el otro día decía en el debate de fiscalidad que mucha foto y poca chichi".

Ha comentado que "la realidad política que refleja esta Comunidad era una ley que, según el consejero, iba a traer un cataclismo en la educación pública y concertada, pero de momento ya hemos conocido -porque él lo ha comunicado así- que no se cierra ningún aula en la red pública, lo que nos parece fenomenal". "Y ahora, evidentemente, cumpliendo lo que dice esa ley, no va a cerrar ningún aula en la red concertada", ha dicho, para considerar "una buena noticia que vaya asumiendo la foto política que tiene esta Cámara".

El socialista Kevin Lucero ha señalado que activar la Mesa de Educación corresponde al Gobierno de Navarra y "estamos pendientes de cómo y cuándo se va a conformar e iremos a ella con toda la voluntad de construir, trabajar y consensuar". Según ha dicho, "estoy seguro de que la mesa se formará pronto".

Ha comentado Lucero que "es importante esperar a que el departamento analice la ley que se aprobó en este Parlamento -la de UPN-, conocer qué afección va a tener y, con todo eso, poner en marcha la mesa". "La mesa, en cuanto podamos, se constituirá, porque, además, el sistema educativo tiene grandísimos retos que afrontar", ha dicho, para destacar "esta nueva voluntad de trabajarlos con mayor coordinación, con mayor consenso y con mayor diálogo".

Ha indicado Kevin Lucero que "el Parlamento aprobó una chapuza legislativa y el departamento tiene que buscar la menor afección a la escuela pública".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que su grupo estará, con los socios de Gobierno, en la Mesa de Educación, como también está en la Mesa de Fiscalidad y ha considerado una "buenísima noticia" el anuncio de Educación de no cerrar ningún aula en el sistema educativo público.

Según ha dicho, "desde EH Bildu se trataba de no cerrar unidades educativas". "Esta ley -la de UPN- nos dota de instrumentos para trabajar a lo largo de un año, para asentarnos y para llegar a acuerdos y consensos en torno a la educación navarra, consensos que hasta la fecha no ha habido", ha dicho.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha considerado "urgente" que se active la Mesa sobre Educación ante "el reto demográfico al que debe dar respuesta la política educativa, que sigue vigente y sigue condicionando y debe condicionar las decisiones en materia de educación". A su juicio, requiere un análisis, así como "diálogo y consensos amplios".

Pablo Azcona ha considerado que la mesa debe abordar los trabajos entre junio y diciembre de este año, "con la vista puesta en el curso 2027-28". "No podemos obviar además cuestiones que tienen que ver con la legislación vigente o futura, las medidas encaminadas a la diversidad, a las ratios, a la financiación, al plan de infraestructuras que van a ser necesarias, el impacto de la expansión de la oferta del modelo D en el modelo cooperativo de las ikastolas o medidas sobre el profesorado", ha señalado.

Ha esperado así que se pueda activar la Mesa de Educación para "abordar de forma rigurosa, con sosiego y también con acuerdos y diálogo pertinente esas medidas que se requieren para el sistema educativo navarro". Azcona ha señalado que con la aprobación de la ley de UPN "ha quedado claro que hay una moratoria de un año para no cerrar aulas en el sistema educativo navarro y que tenemos que trabajar en el seno de esa Mesa de Educación".