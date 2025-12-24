Geroa Bai denuncia pintadas contra su portavoz parlamentario, Pablo Azcona. - GEROA BAI

PAMPLONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha denunciado este miércoles la aparición de pintadas contra su portavoz en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, en el quitamiedos de una carretera.

"Biogás Pablo Azcona miserable", se puede leer en la pintada aparecida y que ha sido publicada por Geroa Bai en su perfil de la red social X para expresar su condena por estos hechos.

"Denunciamos y condenamos la pintada aparecida contra nuestro compañero Pablo Azcona. Gure elkartasuna osoa -toda nuestra solidaridad-. El insulto y la amenaza es inaceptable. Frente a la intimidación y ataques cobardes: respeto y convivencia", ha afirmado la coalición.