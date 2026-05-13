Geroa Bai dice ahora que "peligra" el acuerdo sobre educación": "No se dan garantías suficientes"

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha afirmado este miércoles, pocas horas después de haber alcanzado un "principio de acuerdo" con el PSN para "resolver los problemas de cierre de aulas surgidos en torno al próximo curso escolar", que dicho acuerdo "peligra" porque "no se dan garantías suficientes para el cumplimiento de los acuerdos que Geroa Bai había puesto encima de la mesa".

En concreto, según han indicado en un comunicado, en lo referido a las dos aulas que solicita la ikastola de Estella con 31 preinscripciones, a requerimientos de la coalición "y a la hora de formalizar el acuerdo, negro sobre blanco, nos encontramos con que la voluntad y propuesta del PSN dista con mucho de la solución planteada por Geroa Bai, que ya viene avalada en jurisprudencia del Tribunal Supremo".

"Por lo tanto, a estas horas y ante la posición del PSN, desde Geroa Bai no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana, salvo cambio de postura del PSN", han subrayado.