Geroa Bai pide que la Policía Foral asuma en exclusiva la seguridad del estadio de El Sadar

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha reclamado este miércoles que la Policía Foral asuma en exclusiva la seguridad en el estadio de El Sadar, en lugar de la Policía Nacional, tras los incidentes registrados el pasado sábado al término del encuentro entre Osasuna y Real Madrid.

La coalición ha explicado en una nota que ha venido defendiendo, "de manera constante y sin ambigüedades, que la Policía Foral debe representar un modelo de policía integral, tal y como se recoge en la ley foral de Policías de Navarra", y por ello es "incoherente e injustificable que fuerzas estatales sigan desempeñando funciones, como la seguridad en eventos deportivos, que afectan al autogobierno de Navarra".

Geroa Bai ha afirmado que "los graves hechos ocurridos el pasado fin de semana en el estado El Sadar han puesto de manifiesto la necesidad de que la seguridad del principal estadio de Navarra esté gestionada por la Policía Foral". De hecho, moción ha registrado una moción en ese sentido en el Parlamento de Navarra.

La parlamentaria Blanca Regúlez ha señalado que "lo que vimos el sábado, tras el partido entre CA Osasuna y Real Madrid CF es muy grave, una actuación policial inadecuada y desproporcionada, alejada de los criterios de proximidad que caracterizan a una policía propia y que, también, ha sido cuestionada por el propio club, por la afición y por buena parte de la ciudadanía".

A juicio de la parlamentaria, estos hechos "evidencian los riesgos de mantener el actual modelo de seguridad en este estadio". Además, ha afirmado que "la responsabilidad política sobre lo sucedido quedó fuera del alcance de las instituciones navarras, dependiendo exclusivamente de las valoraciones de la Delegación del Gobierno en Navarra, que ha avalado la actuación sin autocrítica alguna".

Regúlez ha considerado que esta situación "resulta incompatible con un autogobierno efectivo y con el derecho de la ciudadanía navarra a que la seguridad en su principal estadio sea gestionada por su policía propia y bajo control institucional navarro".

La parlamentaria ha añadido que "la asunción de la seguridad del estadio de El Sadar por parte de la Policía Foral no es solo una opción política, sino que también es un ejercicio de respeto al autogobierno".

De ahí que Geroa Bai haya registrado una moción en la que se insta al Gobierno de Navarra a "adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que la seguridad del estadio de El Sadar sea asumida en exclusiva por la Policía Foral de Navarra en todos los partidos y competiciones que en él se celebren".

En este sentido, Regúlez ha afirmado que para Geroa Bai la Policía Foral debe ser "una policía integral y de referencia que ejerce sus funciones en todo el ámbito territorial de Navarra".

Además, ha indicado que "la Policía Foral ya viene asumiendo con plena normalidad y eficacia la seguridad en numerosos eventos deportivos celebrados en la Comunidad foral", mientras que la seguridad del estadio de El Sadar sigue estando asumida por la Policía Nacional, "lo que supone una anomalía incompatible con el carácter integral de la Policía Foral y con el desarrollo efectivo de nuestro autogobierno".

Por eso, ha señalado que "hemos reclamado reiteradamente el ejercicio de esta competencia" y así quedó reflejado en los desacuerdos del acuerdo programático para la formación del Gobierno de Navarra en el periodo 2023-2027, en los que se recogía la apuesta por el ejercicio exclusivo de esta función por parte de la Policía Foral en competiciones deportivas y, de manera específica, en el estadio de El Sadar.

Así, la parlamentaria ha apuntado que "no hacerlo supone una renuncia de facto a competencias propias y una falta de voluntad política para avanzar en el modelo policial navarro". "El ejercicio pleno de esta competencia no es una cuestión simbólica, sino una exigencia democrática vinculada al autogobierno y a la responsabilidad institucional sobre lo que sucede en Navarra, puesto que la seguridad en un evento deportivo de gran afluencia implica decisiones operativas y responsabilidades políticas que deben estar sometidas al control de las instituciones navarras", ha señalado.