Geroa Bai pide "transparencia y rigor" para restablecer la "confianza" entre los socios del Gobierno de Navarra

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha afirmado este miércoles que, además de las "responsabilidades políticas" por el sobrecoste de la obra del túnel de Belate, que han llevado al cese del director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, es importante actuar con "transparencia y rigor" en torno a esta obra como "la mejor garantía del restablecimiento de la confianza entre el conjunto de los socios".

En declaraciones a los medios de comunicación, Pablo Azcona ha señalado que "desde Geroa Bai hemos sido claros desde el principio con esta situación del modificado de las obras de Belate, pedíamos una serie de medidas que garanticen que esto no vuelva a ocurrir, entre ellas, evidentemente, y lo decíamos desde el primer minuto, dirimir las responsabilidades políticas oportunas".

Azcona ha afirmado que "la presidenta ha dirimido esas responsabilidades políticas" pero ha precisado que "para Geroa Bai también es importante establecer mecanismos que garanticen trabajar con rigurosidad y con transparencia en lo que es la gestión de esta obra para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido con este modificado". "Para nosotros es muy importante, para restablecer esa confianza entre los socios, establecer una serie de mecanismos y de trabajo a futuro; una serie de medidas y de mecanismos para que la rigurosidad, la transparencia y el trabajo con rigor en la gestión de esta obra sea claro y contundente. Será la mejor garantía del restablecimiento de la confianza entre el conjunto de los socios", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai ha asegurado que "en eso vamos a trabajar en los próximos días, en las próximas semanas". "Con transparencia y con rigor se recuperará esa confianza entre los socios", ha indicado.

Preguntado sobre si les parece suficiente el cese del director general de Obras Públicas, Azcona ha indicado que "ha sido la propia presidenta la que ha dirimido esas responsabilidades políticas". "Está claro que de los errores que se han producido en la gestión de de este sobrecoste de las obras de Belate tenían que dirimirse responsabilidades políticas y en este sentido se han dirimido. Y es tan importante como esto establecer mecanismos también de control", ha indicado.

En ese sentido, ha afirmado que "se han puesto encima de la mesa una serie de medidas por parte de la presidenta y tendremos que trabajar para que esas medidas garanticen que una situación como esta no vuelva a ocurrir".

Sobre si Geroa Bai ha propuesto nombres para el relevo de Pedro López, Azcona ha señalado que es algo que "corresponde al Gobierno y corresponde, entiendo, al departamento en este caso".

En cuanto a las críticas que había realizado Geroa Bai a las explicaciones que había ofrecido el consejero Óscar Chivite acerca del sobrecoste de la obra, Azcona ha afirmado que "nosotros decíamos que el consejero había faltado a la verdad a la hora de explicar el modificado y que tenía que dirimir las responsabilidades políticas".

"Hay comparecencias en el Parlamento y el consejero tendrá que explicar por qué dirimen las responsabilidades políticas en este sentido. La presidenta ha tomado esa decisión y lo importante va a ser establecer mecanismos para que esto no vuelva a suceder", ha indicado.

Pablo Azcona ha insistido en que "es evidente que ha habido un error importante en la gestión, ha habido unas explicaciones públicas que no corresponden con la realidad y todo eso evidentemente se tiene que corregir".