Geroa Bai propone una deducción en el IRPF a menores de 35 años que compren una primera vivienda

Pablo Azcona e Itxaso Soto, parlamentarios de Geroa Bai. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha propuesto el estudio en la mesa de fiscalidad la posibilidad de establecer una deducción en el IRPF para la compra de una primera vivienda a las personas menores de 35 años.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la coalición, Pablo Azcona, que ha estado acompañado por la también parlamentaria Itxaso Soto. Azcona ha destacado que "nos encontramos en un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre económica, por la inflación acumulada y por distintas tensiones globales" que "están teniendo un claro impacto en la ciudadanía navarra". Por eso, ha apostado por "anticiparse, planificar con responsabilidad desde las instituciones".

En este sentido, ha llamado a "retomar cuanto antes las reuniones de la mesa fiscal", al entender que este es el foro "donde poner propuestas encima de la mesa", analizarlas "con rigor técnico" y avanzar en el diseño de las medidas fiscales para 2027. Al respecto, Azcona ha considerado que las rentas medias y bajas deben ser el "eje central" de la política fiscal, poniendo el foco, ha remarcado, en el acceso a la vivienda, especialmente entre la juventud.

El portavoz de Geroa Bai ha señalado que "hoy el principal obstáculo no es sólo pagar una hipoteca mes a mes" sino "disponer del ahorro necesario, hacer frente a los gastos iniciales y superar las barreras de entrada al mercado".

Por este motivo, la coalición propone estudiar una deducción del IRPF por la adquisición de vivienda habitual dirigida a personas menores de 35 años que adquieran su primera vivienda. Esta propuesta plantea una deducción de en torno al 15% sobre las cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda habitual, establecer un límite máximo anual deducible y incorporar límites de renta con el fin de garantizar "la progresividad, la eficacia y la sostenibilidad presupuestaria". También plantea la posibilidad de modular la medida en función factores como el valor de la vivienda y su localización territorial.

Azcona ha propuesto que el Gobierno de Navarra elabore un informe técnico para "evaluar esta propuesta con datos y criterios objetivos", analizando el número de personas potencialmente beneficiarias, el impacto presupuestario, los "efectos redistributivos por renta" y su "compatibilidad con el resto de políticas públicas, especialmente en materia de alquiler y de vivienda protegida".

Un informe que "debe servir como base de trabajo para la mesa fiscal con el objetivo de avanzar en una propuesta normativa dentro de la planificación fiscal de 2027 y en su caso con efectos al ejercicio de 2026". Azcona ha aclarado que no se trata de una propuesta "cerrada" sino abierta a su estudio en la mesa de fiscalidad "para ser trabajada, contrastada y mejorada".

Por su parte, Itxaso Soto ha remarcado que es "fundamental que todas las instituciones y agentes implicados rememos en la misma dirección, con una visión compartida y voluntad de acuerdo". Ha afirmado que Navarra "ha sido comunidad referente en políticas de vivienda", lo que le ha permitido situarse "en una posición relativamente mejor al resto". Si bien ha reconocido "errores del pasado" de los que hay que "aprender y corregir".

Ha apostado por una política de vivienda "honesta, valiente y práctica" orientada introducir "cambios estructurales", entre los que ha citado la catalogación permanente de la vivienda protegida, el impulso de las ayudas de los programas David y Emanzipa, el registro de viviendas deshabitadas o la apuesta por la rehabilitación y construcción en entornos rurales. A ello ha sumado iniciativas impulsadas esta legislatura como el Observatorio de Vivienda, la Ley de Vivienda Cooperativa o la declaración de mercado tensionado que "ya está teniendo efectos positivos".

No obstante, ha reconocido que "los datos nos interpelan" al contar con más de 22.600 personas en el censo de demandantes de vivienda en el mes de febrero. De ellos, más de 11.780 personas, más de la mitad, son menores de 35 años, lo que evidencia que el acceso a la vivienda "afecta de manera especialmente intensa a la población joven". Por eso, ha insistido en la necesidad de "completar las políticas actuales con nuevas herramientas que actúen en ese entorno o en este momento inicial".