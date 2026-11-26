Pablo Azcona, cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso. - GEROA BAI

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha reivindicado la necesidad de "seguir avanzando en el autogobierno de Navarra, tanto mediante la asunción de nuevas competencias como garantizando el pleno ejercicio de las que ya tiene reconocidas". La coalición ha defendido que Navarra "debe contar con mayor capacidad de decisión para responder a sus propias necesidades" y ha advertido de que "el desarrollo del autogobierno no puede quedar condicionado por las decisiones y los intereses de los grandes partidos estatales".

En un comunicado, el candidato de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, ha defendido que "el autogobierno es una herramienta fundamental para construir el futuro de Navarra, que nos permite desarrollar políticas propias, fortalecer nuestros servicios públicos y dar respuesta a los retos económicos y sociales que tenemos por delante".

En este sentido, Azcona ha recordado que, "más de cuatro décadas después de la aprobación de la LORAFNA, el Estado sigue sin completar el traspaso de las competencias recogidas en el Amejoramiento". "No estamos reclamando privilegios ni concesiones, sino que exigimos que el Estado cumpla con sus obligaciones y respete las competencias que Navarra tiene reconocidas por ley", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de "acometer una reforma de la LORAFNA que permita reforzar el autogobierno y adaptarlo a los retos del siglo XXI, incorporando nuevas capacidades de decisión".

Igualmente, ha advertido de que "avanzar en autogobierno exige también preservar y defender las competencias que Navarra ya tiene reconocidas". En este sentido, ha cuestionado la puesta en marcha de la Plataforma Única de Emergencias por suponer "una cesión de competencias de facto y relegar a la Policía Foral de su papel como cuerpo de referencia en Navarra".

"La puesta en marcha de la Plataforma Única de Emergencias demuestra que determinadas decisiones del Estado pueden limitar en la práctica el ejercicio de nuestras competencias", ha asegurado Azcona, quien ha afirmado que Geroa Bai "no va a aceptar que decisiones adoptadas en Madrid terminen menoscabando competencias que corresponden a Navarra".

Por su parte, la candidata al Senado, Mayte Espinosa, ha criticado la "falta de un compromiso firme del bipartidismo estatal con el desarrollo del autogobierno navarro". "Aunque se han producido avances en los últimos años, el PSOE sigue supeditando la defensa del autogobierno de Navarra a las prioridades políticas de Madrid, mientras que el PP ha obstaculizado en numerosas ocasiones avances competenciales que corresponden a nuestra Comunidad", ha reprochado.

Asimismo, Espinosa ha advertido de "la amenaza que representan los planteamientos centralizadores de Vox y ha cuestionado la posición de UPN". "Resulta difícil entender cómo UPN pretende presentarse como defensor del régimen foral mientras mantiene su alianza con un PP que no descarta apoyarse en Vox para gobernar, pese a que esta formación cuestiona abiertamente el autogobierno de Navarra", ha criticado.

Por todo ello, ha reivindicado la importancia de que Navarra "cuente con una representación propia en las Cortes Generales, como la de Geroa Bai, capaz de defender sus competencias y sus intereses con independencia de quién gobierne en Madrid".

"Navarra no puede depender de las estrategias ni de las prioridades de los partidos estatales y por eso necesitamos una voz propia, que defienda nuestro autogobierno sin subordinaciones y que trabaje para ampliar nuestra capacidad de decisión", ha asegurado.