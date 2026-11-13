Geroa Bai reivindica la sanidad pública: "Es defender la igualdad, la cohesión y la protección de las personas"

Acto de este viernes de Geroa Bai. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso de los Diputados, Pablo Azcona, ha defendido este viernes la sanidad pública porque "es defender la igualdad, la cohesión y también la protección del conjunto de las personas". "Significa protegerla, mantenerla, actualizarla y responder a todos los retos que tenemos por delante", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación en el primer día de la campaña electoral, Azcona ha señalado que "en Navarra necesitamos abordar cambios estructurales en el sistema sanitario, cambios que no se harán desde el inmovilismo, sino con valentía". "Hace falta valentía, capacidad de gestión y voluntad de llegar a acuerdos para transformar las cosas", ha dicho, para defender al consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, y a su equipo, que "están demostrando valentía para plantear reformas".

El candidato ha señalado que "los retos van a suponer que tenemos que coordinarnos y cooperar con el Ministerio y con el resto de las CCAA y Geroa Bai sabe mucho de coordinarnos y de cooperación".

Por su parte, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha abogado por "trabajar con el Minsterio, las CCAA y con todos los agentes del sistema a nivel estatal para contribuir a crear y mantener una sanidad pública más fuerte, innovadora y más cercana a las necesidades de la ciudadanía y de los profesionales".

Ha señalado que defienden "la salud digital y la inversión en recursos que permitan avanzar en su desarrollo". "La transformación digital en salud es una herramienta esencial para mejorar la calidad asistencial, facilitar el trabajo de nuestros profesionales y ofrecer una atención más accesible a los ciudadanos", ha dicho, para señalar que "es imprescindible que el Gobierno central mantenga una inversión sostenida". "Vamos a trasladar al Ministerio la importancia de mantener esta prioridad en la agenda sanitaria", ha expuesto.

Además, Domínguez ha abogado por "insistir en la necesidad de sacar adelante el Real Decreto de listas de espera, que tiene como objetivo mejorar la información y la transparencia de las listas de espera, unificar criterios para la inclusión de pacientes, saber cuándo tienen que salir, cuánto tiempo llevan desde que entran en listas de espera, y pretendemos que esa información sea homogénea en todas las CCAA". "Tenemos que seguir trabajando en que el decreto salga", ha dicho.

El consejero ha destacado igualmente "la necesidad de trabajar de la mano con el Ministerio en la planificación de los recursos humanos". "Es fundamental que todas las CCAA puedan disponer de acceso al registro de profesionales sanitarios que existe a nivel estatal", ha indicado, para afirmar que van a solicitar que se facilite a las Comunidades el acceso a este registro con "las garantías necesarias de protección de datos y los cambios normativos que sean necesarios".

Por otro lado, Pablo Azcona ha respondido a las palabras de la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien ha indicado que la ley foral de Industria, aprobada el jueves en el Parlamento, "sobrevivirá los meses que le quedan" a Chivite como presidenta. Azcona ha manifestado que "le auguramos un buen futuro y un largo futuro a la ley de Industria si va a depender de que Cristina Ibarrola llegue al Palacio de Navarra y sea presidenta". Ha defendido que esta ley es "la respuesta que necesita la industria navarra".