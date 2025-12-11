Gimeno califica de "absoluta falsedad" que Educación pretenda privatizar la atención a la diversidad

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha calificado de "auténtica patraña" y "absoluta falsedad" que el departamento pretenda privatizar la atención a la diversidad del alumnado navarro tras la firma, el pasado febrero, de un convenio con la Fundación Navarra de Autismo Alegría para la mejora de la atención a este alumnado, un convenio que con llevó la dimisión del equipo directivo del Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra (CREENA).

En una rueda de prensa, el consejero ha anunciado la designación de Ester Navallas Echarte como nueva directora del CREENA. Es orientadora educativa del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra desde abril de 2018. Durante este período ha trabajado cuatro años en el CREENA, centro en el que actualmente desarrollaba su labor como coordinadora del programa de conducta.

Licenciada en Psicología en la Universidad del País Vasco, realizó el Máster en Integración de Personas con discapacidad, del INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) de la Universidad de Salamanca y es experta en calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Durante su comparecencia, Carlos Gimeno ha aprovechado para dar a conocer que su departamento ha incrementado desde el inicio de su gestión en un 67,31% los recursos personales especializados de la red pública para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Si en el curso 2018/2019 el sistema educativo público de Navarra disponía de 23.913 horas de refuerzo pedagógico de atención a la diversidad, en el presente curso 2025/2026 el aumento global es ya de 40.010 horas.

Gimeno ha afirmado que en la legislatura 2019-2023 la plantilla de docentes del sistema educativo navarro se incrementó en un 14,4% (1.230 docentes más) y que en lo que va de esta legislatura se han incorporado al sistema otros 145 docentes. "¿Es esto privatizar la educación pública?", se ha preguntado Gimeno, al tiempo que ha enumerado las actuaciones normativas llevadas a cabo por el Departamento de Educación bajo su mandato (modificación de la normativa de escolarización y elaboración de un Mapa de Educación Inclusiva, nueva orden foral de Inclusión que incluye la creación de una Comisión de Inclusión Educativa en colaboración con las entidades del tercer sector de acción social o la transformación del antiguo centro de recursos educativos en un renovada Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra, entre otras).

Frente a las acusaciones vertidas en las últimas semanas por el ya ex director dimisionario del CREENA relativas a una presunta intención de privatizar la atención a la diversidad, Gimeno ha explicado que el alumnado con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha ido aumentando en los últimos años, estando matriculado en centros ordinarios en su mayoría, por lo que las solicitudes de colaboración de los centros han ido en aumento debido a la necesidad de dar respuestas adecuadas a sus necesidades mediante la correspondiente formación especializada.

Es en ese contexto donde el Departamento de Educación y la Fundación Navarra de Autismo Alegría acordaron la firma de convenio para la mejora de la atención a este alumnado, sobre todo en las etapas educativas posobligatorias. Un convenio que, ha afirmado Gimeno, no supone privatización alguna de la atención educativa al alumnado, dado que las actuaciones quedan siempre supeditadas a la aprobación del departamento mediante una comisión técnica paritaria de seis miembros encargada de supervisar y autorizar cada caso concreto de intervención y siempre bajo demanda y que, a pesar de ello, estaba siendo sometido a contraste entre el propio departamento, la Fundación Alegría y CREENA para acotar aún más el control público de la posible intervención de profesionales de la Fundación Alegría, cuando el director de este centro presentó su dimisión días atrás.

El consejero ha destacado que un convenio prácticamente idéntico con la ONCE está en vigor en la educación navarra desde el año 1991 sin que nunca haya sido objeto de controversia o rechazo por los profesionales educativos, habiendo ofrecido "muy buenos resultados" en la atención al alumnado.

Carlos Gimeno ha lamentado que la salida del hasta ahora director del CREENA, que presentó recientemente su dimisión, haya ido acompañada de "descalificaciones públicas y acusaciones sin fundamento" sobre el trabajo del departamento respecto a la atención a la diversidad del alumnado, intentando desvirtuar un convenio de atención al alumnado con trastorno del espectro autista que respondió a una "solicitud general" de colaboración de los centros y las familias.

En este sentido, además, el consejero ha asegurado que ningún alumno con TEA ha sido atendido por profesionales ajenos al Departamento de Educación, ya que todas las necesidades se han ido atendiendo con recursos propios. "No se trata de sustituir a ningún profesional, ni de integrar a personas ajenas en las aulas, sino de sumar, de facilitar procesos formativos con especialistas para que el profesorado sea capaz de dar la atención necesaria a estos estudiantes, solventando las dificultades que tienen los centros y que no estaban recibiendo respuesta", ha indicado Gimeno, quien ha mencionado su disposición a dialogar con todas las asociaciones y entidades integradas en CERMIN, así como con los centros de educación especial y el propio CREENA para analizar la posibilidad de consensuar un convenio marco que pueda servir para coordinar actividades de formación, sensibilización y acompañamiento.