Gimeno dice que la decisión del TC sobre la 'ley Celaá' da "seguridad jurídica" al trabajo del departamento de Educación

Ha informado de que la resolución de admisión de alumnado de ESO y Bachillerato no oferta a los centros de educación diferenciada



PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha señalado que el hecho de que el pleno del Tribunal Constitucional haya rechazado la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez sobre el recurso de Vox a la 'ley Celaá' "avala la ley educativa del Gobierno" y la "seguridad jurídica" del trabajo realizado desde el departamento de Educación del Gobierno navarro en relación a la educación diferenciada.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha señalado que este magistrado "tiene que hacer otra ponencia rechazando el recurso de Vox y una vez establecida, se publicará la sentencia". Según el consejero, en lo que concierne al departamento de Educación del Gobierno foral "todo sigue en los parámetros establecidos porque el departamento ha trabajado en el ámbito de la seguridad jurídica, de la cautela y en el principio de legalidad".

Gimeno ha manifestado que la decisión del pleno de TC "avala el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno de Navarra, el departamento de Educación, en los principios de legalidad, tanto en el artículo 9 como en el artículo 103 de la Constitución española", así como la seguridad jurídica, "que es fundamental para avanzar en las cuestiones educativas".

A su juicio, de esta manera se "despeja" y es "absolutamente claro" el procedimiento administrativo en torno a la próxima admisión del alumnado de ESO y Bachillerato, que comienza el próximo lunes. "Con respeto y cautela", ha dicho, se muestra "satisfecho" de que "todas las circunstancias y todos los procesos administrativos del departamento vayan hacia adelante y que todas las actuaciones, en el cumplimiento de la ley y del principio de legalidad, han sido velando por el derecho a la educación de las familias".

Según ha explicado el consejero, "en el concierto de Educación Primaria se estableció un acuerdo motivado de Gobierno para concertar progresivamente y evitar que 400 familias con más de un hijo o hija tuviesen que buscar otro centro y la extinción de los conciertos de Bachillerato se ha llevado al 31 de agosto por cuestiones fundamentales como es la EvAU". "En ese sentido, el departamento sintetiza seguridad jurídica, principio de legalidad, derecho a la educación y velar por las familias en ese cumplimiento", ha agregado.

Carlos Gimeno ha explicado que "la resolución de admisión que se publica hoy mismo en el BON no oferta los centros de Bachillerato de los centros organizan la educación diferenciada". "No serán centros concertados porque se les ha extinguido el concierto a fecha 31 de agosto", ha señalado, para afirmar que "las familias podrán matricular en esos centros pero no estarán financiados de forma pública".