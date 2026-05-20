Gimeno dice que se está trabajando "para hacer una aplicación lo más adecuada posible" de la ley de UPN

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado este miércoles que "estamos trabajando con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer una aplicación lo más adecuada posible" de la ley presentada por UPN -aprobada el pasado jueves en el Parlamento y que tenía como objetivo evitar el cierre de aulas en educación-, ya que "el departamento no puede hacer otra cosa que cumplir la ley".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que "un Gobierno que no cumple la ley obviamente no es un Gobierno que se dignifique" y que "el departamento está en el cumplimiento de la ley".

"Mañana trasladaré en sede parlamentaria las dificultades que estamos encontrando con el embrollo, con el entuerto, que es el texto legislativo que se ha aprobado. Es un texto que viene pactado por varios grupos y obviamente tiene dificultades para aplicar, y estamos trabajando con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer una aplicación lo más adecuada posible", ha manifestado.

Según ha explicado, "existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del departamento". "Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello", ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que "sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley". "Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días", ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que "no", ya que "esta primera reasignación creo que es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas". "Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas", ha dicho.

Sobre esta cuestión ha señalado que "no puedo adelantar más, más que simplemente que el departamento establecerá los cauces procedimentales oportunos para establecer esta cuestión con la mayor calidad, como siempre hace". Según Gimeno, "hay que hacer una readmisión de plazas en función de que hay una sobreabundancia de plazas en el momento actual".

Preguntado sobre si se siente "desautorizado", ha respondido que "todo lo contrario, me siento un privilegiado". "He tenido el apoyo de la presidenta del Gobierno desde el principio hasta el final, el apoyo del vicepresidente primero del Gobierno desde el principio hasta el final y el apoyo del Partido Socialista de Navarra desde el principio hasta el final por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública", ha dicho.

Este consejero, ha continuado, "lo que ha hecho es poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública y creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios".

En cuanto a si tiene la misma sensación de "respaldo" por parte de los socios de Gobierno, Gimeno ha señalado que "creo que hay un error de concepto". "Nosotros somos un Gobierno de varios partidos y de varias coaliciones y un Gobierno en minoría. El Departamento de Educación no ha trabajado en base a mayorías, lo he dicho en sede parlamentaria. El Departamento de Educación ha trabajado en base a un acuerdo programático y en ese sentido ese era el trabajo que estábamos realizando", ha explicado.

Luego, "parece ser que no ha habido consenso para establecer ese acuerdo programático y han surgido discrepancias que son absolutamente conocidas", pero "el departamento tiene una hoja de ruta, que es el acuerdo programático que se estableció en el año 2023 y eso es lo que ha ido haciendo, lo que ha ido trabajando y lo que ha ido estableciendo con escrupulosidad y en el marco de la ley".

Según ha apuntado, "cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático". "Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión", ha dicho.

También en respuesta a los periodistas, ha añadido que "yo nunca he temido por mi puesto". "Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente", ha apuntado.