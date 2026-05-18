Gimeno espera que en la reunión de este lunes sobre el acuerdo programático "todo vaya" en "la mejor dirección"

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que espera que en la reunión de los socios del Ejecutivo, que tendrá lugar esta tarde, "todo vaya, de alguna manera, en la mejor dirección" y que el acuerdo programático "sea una hoja de ruta establecida como era la que ha inspirado el trabajo del Departamento de Educación hasta este momento".

Así se ha pronunciado Gimeno en respuesta a los medios de comunicación sobre la reunión convocada entre los socios de Gobierno este lunes por la tarde para, "en su caso, ratificar el compromiso político" de los miembros del Ejecutivo, después del desencuentro entre PSN y Geroa Bai el pasado jueves, en el debate de la ley presentada por UPN para evitar el cierre de aulas en educación.

"Tengo poco que aportar a esa cuestión. Los respectivos cuadros de las diferentes coaliciones y grupos parlamentarios establecerán y analizarán. Es una cuestión que excede de la gestión del Departamento de Educación y de la responsabilidad de este consejero", ha indicado, tras incidir en que "no tengo mucho que decir al respecto". "Es una cuestión ajena a la gestión del Departamento de Educación", ha insistido.

Preguntado sobre si espera que se produzca un acercamiento de posturas entre los grupos, ha señalado que "no lo sé". "Espero que sí. Y espero que todo vaya, de alguna manera, en la mejor dirección y que el acuerdo programático sea una hoja de ruta establecida como era la que ha inspirado el trabajo del Departamento de Educación hasta este momento", ha manifestado.

En cuanto a las declaraciones realizadas en los últimos días por la presidenta de Navarra, María Chivite, y por la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, en torno a la necesidad de alcanzar consensos, Gimeno ha respondido que "me parece perfecto, no voy a quitarle ni un ápice a ninguna de las dos manifestaciones, no seré yo quien diga lo contrario".

Respecto a la petición de su dimisión o cese, realizada por el Partido Popular, el consejero ha indicado que "hay algunos reproches que prestigian a uno enormemente". También ha sido preguntado sobre si siente que su papel al frente del departamento ha sido "deslegitimado" tras el resultado de la votación del pasado jueves. "Por defender la escuela pública, jamás", ha respondido.

En relación a la ley de UPN y su aplicación, ha señalado que la redacción "es un auténtico embrollo, es un auténtico jaleo, si me permiten la expresión", y que "los servicios jurídicos están analizando la manera de aplicarla, el coste...".

"Lo que hay que hacer en relación a la concertada queda tremendamente claro, pero no nos queda tan claro qué hacer con respecto a la educación pública, cómo lo vamos a establecer", ha subrayado, tras incidir en "el coste económico". "Y, obviamente, es un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del departamento de Educación", ha añadido.