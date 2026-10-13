El Gobierno amplía la planta judicial y fiscal en Navarra con seis nuevas plazas de jueces y dos de fiscales

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027 que, en el caso de Navarra, supone la creación de seis nuevas plazas de jueces y dos de fiscales.

Con el primer real decreto el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales en el conjunto del país, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Con el segundo real decreto se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

En Navarra, el Gobierno creará seis plazas de jueces (+7,6% respecto a la plantilla actual) y dos de fiscales (+8%) para 2027. De las seis nuevas plazas judiciales para la Comunidad foral, cinco son para Tribunales de Instancia de localidades como Pamplona, Tudela o Aoiz. La plaza restante será para la Audiencia Provincial de Pamplona.

En dos años (2025 y 2026) se han creado 12 plazas judiciales en la Comunidad foral (+16,4%), según ha explicado en una nota el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La creación de estas 700 plazas se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio, que "combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar a este servicio público de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros".

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. Un total de 87 plazas se destinarán a órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer. El Ministerio ha destacado que esta legislatura ha supuesto "un gran avance" en la especialización en violencia sobre la mujer, con un incremento del 55,4% de las plazas, pasando de 121 a 188. Seis plazas más son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

De forma novedosa, ocho plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid.

Por último, se crean cuatro plazas en la Audiencia Nacional. En total, suponen una ampliación de la planta judicial del 7,8%.

La creación de dos nuevas plazas de fiscales para Navarra supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta Comunidad del 8%, pasando de 25 a 27 miembros.

En total, se crean 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuyen entre todas las Comunidades Autónomas y órganos centrales.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a "criterios objetivos" (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Comunidades Autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.