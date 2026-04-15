El Gobierno amplía el Programa de Inversiones hasta los 271 millones para impulsar proyectos con el superávit de 2024

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, la actualización y ampliación del Programa de Inversiones 2025, que permitirá movilizar hasta 271 millones de euros procedentes del superávit presupuestario de 2024 para el desarrollo de proyectos "de interés público" en la Comunidad foral.

Esta decisión "supone un paso más en la estrategia del Ejecutivo foral para maximizar el uso de los recursos públicos, reforzar la inversión y avanzar en los compromisos adquiridos en el acuerdo programático".

El programa inicial, aprobado en octubre de 2024, contemplaba una inversión de 125,3 millones de euros para el periodo 2025-2027. Tras el acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, Navarra podrá ahora destinar hasta 271 millones de euros de su superávit a inversiones financieramente sostenibles.

El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral, José Luis Arasti, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que esta ampliación "es, sin duda, una muy buena noticia para Navarra, porque nos permite convertir una gestión económica rigurosa en nuevas oportunidades de inversión para la ciudadanía".

PROYECTOS PRIORITARIOS Y EJECUCIÓN HASTA 2027

La actualización del programa incorpora nuevos proyectos y refuerza otros ya previstos, "priorizando el cumplimiento de los compromisos del acuerdo programático, la relevancia social y económica de las actuaciones, y la viabilidad y el calendario de ejecución".

El acuerdo establece que los expedientes de gasto deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026 y ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2027, garantizando así una planificación ordenada y eficaz de las inversiones.

Arasti ha subrayado que este acuerdo refleja "el rigor y la solvencia de la gestión económica del Gobierno de Navarra, que no solo mantiene unas cuentas saneadas, sino que es capaz de aprovechar esa fortaleza para impulsar nuevas inversiones".

Asimismo, ha puesto en valor el "trabajo previo de diálogo", al asegurar que este plan "es fruto de un proceso de colaboración con los distintos departamentos y con los socios parlamentarios, que ha permitido identificar prioridades compartidas y construir un programa al servicio de la ciudadanía".

El acuerdo faculta a la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio para "realizar las modificaciones necesarias que garanticen la correcta ejecución del programa, así como para ajustar la distribución anual de los proyectos en función de su evolución".

Además, las inversiones previstas para 2027 se incorporarán al correspondiente proyecto de Presupuestos Generales de Navarra con cargo al remanente de tesorería.

Con esta ampliación, el Gobierno de Navarra "refuerza su apuesta por una política económica que combina responsabilidad presupuestaria con ambición inversora, orientada a mejorar los servicios públicos, impulsar la actividad económica y generar nuevas oportunidades en el conjunto del territorio". "Estamos hablando de inversiones necesarias para esta tierra, que van a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a fortalecer nuestro tejido económico", ha concluido el consejero.