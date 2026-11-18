Archivo - La consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Foral de Navarra, Mari Carmen Maeztu. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado este miércoles aprobar y someter a la deliberación del Parlamento el proyecto de ley foral del Tercer Sector de Acción Social de Navarra, con el que se busca fortalecer y favorecer la participación pública activa del conjunto de organizaciones no gubernamentales y no lucrativas del territorio que trabajan por el bienestar social y el interés general de la ciudadanía.

Así lo ha expuesto la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, quien ha precisado que el objetivo del nuevo marco es "favorecer la participación de estas entidades en la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, reforzando su contribución a la cohesión social y territorial y a la construcción de una sociedad más inclusiva, participativa y democrática".

La futura Ley Foral del Tercer Sector de la Acción Social de Navarra pretende "reconocer, fortalecer y promover el trabajo de estas organizaciones en distintos ámbitos de actuación en los que ya operan, como son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, los procesos migratorios, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el apoyo a la infancia, juventud, personas mayores, dependientes o con discapacidad, la protección del medio ambiente, la cultura y la salud comunitaria, la promoción del empleo inclusivo y de calidad, la cooperación al desarrollo, la educación para la ciudadanía global y la acción humanitaria y el envejecimiento activo y la participación intergeneracional".

El Tercer Sector Social de Acción Social de Navarra es un tejido amplio, diverso, comprometido y que históricamente ha tenido un gran peso social y económico en el territorio, debido a su contribución para avanzar en inclusión social, promoción de derechos, apoyo a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, participación social, voluntariado, sensibilización, innovación social o cohesión territorial. Las organizaciones del sector constituyen asimismo espacios de ciudadanía activa, participación democrática y colaboración social, que refuerzan la cohesión social y la corresponsabilidad, según ha destacado en rueda de prensa la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu.

ESPACIO ESTABLE DE DIÁLOGO CIVIL

Maeztu ha indicado que el objetivo de la nueva ley foral es establecer un marco jurídico propio que definirá qué organizaciones forman parte del Tercer Sector Social, cuáles son sus principios -participación, transparencia, igualdad, solidaridad y trabajo en red-, y cómo se relacionan con las administraciones públicas.

La ley foral prevé la creación de un espacio estable de diálogo entre el Gobierno de Navarra y las organizaciones representativas del sector, "garantizando su participación en las políticas públicas que les afectan", ha indicado la consejera. A este respecto, regula los instrumentos de diálogo civil y participación institucional, estableciendo mecanismos estables de interlocución entre la Administración y el sector. También impulsa fórmulas de cooperación y cogestión para desarrollar programas y servicios de acción social de manera conjunta.

Este diálogo civil, ha comentado Maeztu, "garantizará la posibilidad de que las personas, grupos, colectivos o sus representantes con presencia en los programas de acción social puedan participar en todas las fases de las políticas públicas que les conciernen y en los ámbitos de gestión establecidos a través de los diferentes grupos de trabajo estables y consejos de participación".

Asimismo, incorpora medidas de fomento y apoyo al Tercer Sector, como la elaboración de planes estratégicos, la formación y profesionalización de las entidades, el acceso a financiación, y la creación de un Censo de Organizaciones del Tercer Sector Social de Navarra que facilite su reconocimiento y colaboración con la Administración.

En conjunto, ha dicho la consejera, "la ley foral busca consolidar un sector social fuerte, participativo y sostenible". Será de aplicación a todas las entidades del Tercer Sector Social que desarrollen su actividad y tengan implantación efectiva en la Comunidad foral. Se considera que tienen esta implantación efectiva aquellas entidades cuyo ámbito de actuación sea exclusivamente Navarra (se incluyen la ONGD para el desarrollo que tengan su sede en Navarra pero que trabajan en otros países), así como aquellas otras cuyo ámbito sea estatal, pero tengan delegación y actividad relevante en el territorio.

El proyecto, promovido por el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, llega a su fase parlamentaria tras haber superado las correspondientes etapas de participación ciudadana y de trabajo y construcción compartida con organizaciones y redes representativas del Tercer Sector de Acción Social, ha precisado la consejera.