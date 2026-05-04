Gobierno central, foral y entidades sociales y colaboradoras analizan la regularización, que va "según lo previsto"

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, el Ejecutivo foral y entidades sociales y colaboradoras han celebrado este lunes en Pamplona una jornada sobre el proceso de regularización de personas migrantes, que en Navarra avanza "según lo previsto".

La jornada ha estado encabezada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.

En declaraciones a los medios de comunicación, junto a la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, el secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, y el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, la ministra Elma Saiz ha destacado que el proceso, que a nivel nacional podría beneficiar a unas 500.000 personas, "va absolutamente según lo previsto" y "según lo que tenemos dimensionado".

"El plan operativo estaba trabajado con muchísimo cariño, se está dando respuesta y todo va según lo previsto", ha indicado, tras remarcar que "hasta el 30 de junio hay tiempo", pero hasta el momento "ya llevamos más de 130.000 solicitudes".

A su juicio, este proceso es "un hito en esta legislatura" que "va a dar visibilidad a miles de personas que a partir de ahora van a tener derechos y obligaciones" y "va a aportar prosperidad a los territorios".

Por otro lado, ha destacado "el consenso tan importante que lleva una medida tan importante como esta", ya que "no solamente la Iglesia católica, también la sociedad civil y los tejidos económicos y productivos respaldan una medida como esta". Además, Saiz ha agradecido a las 13 entidades colaboradoras, que "están trabajando y haciendo lo mejor de sí mismas en colaboración con las administraciones".

También ha hecho referencia a "una encuesta que habla de la preocupación que puede tener alguna parte de la ciudadanía en cómo va a afectar este procedimiento a los servicios públicos". "Apelo a la responsabilidad. Hablamos de personas que ya están aquí. Hablamos de un procedimiento que da derechos y obligaciones a personas que ya están, que ya llevan a los hijos al colegio, que ya viven en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades", ha manifestado.

Saiz ha criticado que "hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes de esa irresponsabilidad de presidentes o presidentas de comunidades autónomas que no dimensionan los servicios públicos a las personas que tienen que atender". "En otras comunidades me parece una irresponsabilidad celebrar que la comunidad crece precisamente por la mano de obra, muchas veces extranjera, y sin embargo dejar morir los servicios públicos con privatizaciones para luego culpar a las personas extranjeras de esa falta de servicios públicos", ha subrayado, tras destacar "la prosperidad, el crecimiento y el aporte positivo de la migración a los territorios".

Por su parte, María Chivite ha remarcado la importancia de este procedimiento desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva del empleo.

"Por estos tres motivos, una cuestión de derechos, una cuestión económica, una cuestión de empleo, creo que este proceso de regularización es oportuno, es una decisión valiente del Gobierno de España y, por supuesto, el Gobierno de Navarra está para colaborar y para que este proceso salga bien", ha subrayado.

Las reuniones como la de este lunes han servido para "trasladarles el agradecimiento de primera mano" a las entidades sociales y colaboradoras y para exponer "algunas dudas o cuestiones que han salido encima de la mesa" que "tendrá que aclarar" el Ministerio. "Pero también para pensar en el día después: qué hacemos con todas esas personas que tendrán derechos, obligaciones, pero sobre todo, nuevas oportunidades y perspectivas de futuro", ha añadido.

Chivite ha remarcado que "frente a esa derecha reaccionaria que habla de la prioridad nacional", nunca "me ha gustado que hablemos de navarros de primera y navarros de segunda". "Se trata de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso este proceso tiene que salir bien", ha reivindicado.

"LA GENTE VA BIEN INFORMADA" Y CON LA DOCUMENTACIÓN "BIEN PREPARADA"

Por su parte, Echeverría ha señalado que la delegación del Gobierno "ha puesto a disposición del Ministerio todos los recursos posibles y estamos colaborando en la medida de lo posible para que este proceso de regularización extraordinaria se realice con normalidad, como así está siendo".

"Estamos en contacto directo con las entidades colaboradoras, siendo ese canal para que nos puedan transmitir sus inquietudes, sus dudas. También estamos en comunicación con las oficinas de tramitación presencial, tanto la tesorería como las tres oficinas de correos, las dos de Pamplona y la que está en Tudela. Y, en conclusión, podemos decir que es un proceso que se está desarrollando con normalidad, que la gente va bien informada, sabiendo al trámite que va a realizar y con una documentación bien preparada", ha manifestado, tras apuntar que "estamos plenamente satisfechas con cómo ha arrancado este proceso".

En la misma línea se ha mostrado Alfaro, que ha considerado que "podemos sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas del tejido social que tenemos en nuestra comunidad y cómo estas entidades, estos organismos han dado un paso adelante y se están volcando en ayudar a la población más vulnerable de nuestra comunidad".

"Desde el Gobierno tuvimos muy claro, desde que se produjo el anuncio el pasado mes de enero, que teníamos que apoyar esta medida. Y no solo apoyar, sino poner a disposición de las personas todas las herramientas que fuese posible a efectos de facilitar y agilizar este procedimiento, y así lo vamos a seguir haciendo hasta el próximo 30 de junio", ha dicho.

Según Alfaro, "frente a esas prioridades de la ultraderecha lo que defendemos desde el Gobierno de Navarra es una prioridad navarra, entendiendo esa prioridad navarra o entendiendo como navarro, navarra, todo aquel que vive y toda aquella que vive aquí con nosotros, con independencia del lugar de origen o del lugar de nacimiento". "No vamos a caer en posiciones supremacistas y desde luego del Gobierno tenemos claras cuáles son nuestras prioridades", ha señalado, tras añadir que "por eso hemos reforzado los servicios propios del Gobierno de Navarra" y que "en las próximas horas, días, vamos a tener ya preparadas las bases que permitirán autorizar estas ayudas a entidades colaboradoras".

Desde UGT, Lorenzo Ríos ha considerado que esta es "una medida necesaria, valiente y una profundamente justa", ya que "no se puede tener a miles de personas en Navarra en la invisibilidad". "La razón fundamental por la que estas personas tienen que tener una regularización es porque tienen derechos, como el resto de trabajadores. Y si no se respeta sus derechos, eso se aprovecha en la economía sumergida para explotarles y para que no se pague un precio justo de trabajo", ha subrayado. Ríos ha reclamado "el control de las mafias que intentan aprovecharse de personas vulnerables" y también ha apostado por "seguir poniendo recursos para ayudar a la integración de estas personas".

Por parte de CCOO, Josema Romeo ha valorado "positivamente" este proceso y ha destacado que "son personas" que "llevan con nosotros mucho tiempo, son trabajadores y trabajadoras y ahora van a serlo con derechos". "Esto es bueno para el tejido productivo de Navarra, creo que Navarra los necesita, porque desde hace bastante tiempo el sentido demográfico no es positivo. Lo que tenemos que tener son trabajadores y trabajadoras con derechos", ha dicho. En respuesta a los medios, ha indicado que "todavía no tenemos cifras" pero que CCOO "tiene absolutamente colapsado todo mayo y parte de junio".