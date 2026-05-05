El Gobierno dice que Navarra "sigue creando empleo" y que son los "mejores" datos de un mes de abril desde 2008

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha afirmado que los datos de desempleo conocidos este martes son "los mejores de un mes de abril desde 2008" y ha destacado que el empleo "sigue creciendo" en la Comunidad foral, con 5.590 personas afiliadas más en un año y 833 parados menos en un mes.

Según han destacado desde el Ejecutivo foral en una nota, Navarra "sigue creando empleo", ya que según los datos de la Seguridad Social correspondientes a abril, la afiliación ha crecido respecto a marzo en 2.247 personas, un +0,71%. Por tanto, "se afianza la senda de la creación de empleo y lo hace de manera significativa".

En términos anuales, hay 5.590 más en el mercado laboral, exactamente un 1,78% más de afiliaciones que hace un año. La afiliación media del mes de marzo alcanza las 318.782 afiliaciones. En definitiva, "el nivel de empleo se sigue situando en cotas históricas".

Por su parte, el paro ha disminuido en 833 personas en el último mes (un -2,8%), además en un año hay en 588 personas paradas menos (un -1,99%). En ese sentido, "se trata del mejor dato de paro registrado para el mes de abril desde 2008".

En los últimos años, "abril ha sido un mes en el que se ha disminuido el desempleo en Navarra". Así, el número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar abril en 28.903 personas.

Respecto a la contratación, en abril se formalizaron 23.561 contratos, lo que supone un descenso del 3,5% respecto a marzo, no obstante, esto supone un incremento del 20,3% respecto de abril de 2025, 3.974 contratos más.

Respecto del total, 4.958 fueron contratos indefinidos, cifra que representa un incremento del 10,1% en términos interanuales. De este modo, los contratos indefinidos han supuesto el 21% del total registrado en el mes.

PRINCIPALES CIFRAS DEL PARO REGISTRADO

Según han destacado desde el Gobierno, la distribución según sexo "sigue siendo desequilibrada". En abril, seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,5%, 17.782) frente al 38,5% de hombres (11.121). La "buena noticia", sin embargo, es que "en un mes se ha producido un descenso de un 2,7% de mujeres desempleadas 486 menos, frente a los 347 parados menos".

En términos anuales la variación del desempleo" ha resultado más positiva para las mujeres". Así, mientras que el número de paradas se reduce en un año un -2,4% (436 desempleadas menos) el de desempleados lo hace un -1,3% (152 parados menos). Tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 31,1%) son mayores de 54 años, se trata de 9.001 personas.

En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,2% del total (7.565). Por su parte, la población parada extranjera representa el 22,9% (6.627 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha descendido en términos anuales un -4,2% (292 menos), mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido en un año un -1,3%, (296 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,7%, es decir, 12.045 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del -2,9% (359 personas paradas menos de larga duración).

Por otra parte, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Aoiz, con 86 personas menos que en abril de 2025, lo que supone un descenso del 11,6%. Le sigue la agencia de Lodosa, con un descenso de 110 parados menos, un 8,8%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, destaca Estella, con un aumento del 3,8% y Santesteban, con un 2,4% de aumento.

En la variación intermensual, destaca la caída del 10,2% de desempleo en la oficina de Santesteban, lo que supone que hay 63 parados menos que hace un año. El Gobierno también considera destacable los 437 parados menos de la oficina de Pamplona, lo que supone una caída del 2,4%.

Por último, en cuanto a las variaciones mensuales por sectores, el sector primario es el que registra el mayor descenso del paro, con una caída del 3,45% (38 personas desempleadas menos).

Le sigue el sector servicios, que disminuye un 3,34% (679 personas menos), y, en menor medida, el sector industria, con un descenso del 2,7% (102 menos). En contraste, el colectivo de personas sin empleo anterior aumenta un 0,06%, (2 personas más).

En términos interanuales, los mayores descensos del desempleo se concentran en el sector primario, con 103 personas menos (9,4%), seguido de la construcción, con una reducción de 101 personas (8,8%); los servicios, con 594 personas menos (2,9%).

Por su parte, la industria es la categoría que presenta el mayor aumento anual: 156 personas desempleadas más, lo que supone un incremento del 4,1%.

CONTRATACIÓN

En el mes de abril se han registrado 23.561 contratos, un 3,5% menos que en marzo. En términos anuales se ha producido un aumento del 20.3% (3.974 contratos más) respecto al mes de abril de 2025.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 4.958 contratos indefinidos y 18.603 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en el mes de abril, el 21% han sido indefinidos.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del total de personas en paro registrado, 2.145 son personas con discapacidad, lo que representa un 7,42% del total. De ellos, 997 son hombres y 1.148 son mujeres. Entre todos ellos 306 son menores de 30 años y 799 mayores de 54.

Geográficamente se distribuyen de la siguiente manera: 1.447 en la agencia de Pamplona, 282 en Tudela, 111 en Estella, 104 en Tafalla, 76 en Lodosa, 54 en Aoiz, 41 en Alsasua y 30 en Santesteban. De los 2.145, 1.194 representan parados de larga duración.