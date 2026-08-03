El Gobierno foral archiva el procedimiento de modificación de la autorización ambiental de la planta de fangos de Tudela

PAMPLONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha resuelto archivar las actuaciones y poner fin al procedimiento de modificación sustancial de la autorización ambiental unificada de la planta centralizada de fangos de Tudela, titularidad de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (Nilsa), al considerar "negativos" los informes urbanísticos emitidos por el Ayuntamiento de Tudela.

Así se ha determinado mediante una resolución de la dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, según han trasladado desde el Ayuntamiento de Tudela. Dicha resolución ha sido trasladada a los servicios jurídicos del Consistorio tudelano para su análisis y valoración.

En primer lugar, la resolución declara el archivo de actuaciones, atendiendo a los distintos informes presentados por el Ayuntamiento de Tudela y que "deben calificarse como informes urbanísticos negativos", poniendo fin al procedimiento de modificación sustancial de la autorización ambiental unificada de la planta centralizada de fangos, ubicada en el término municipal de Tudela.

Según se recuerda en la sentencia, en 2023 Nilsa solicitó una modificación de la autorización ambiental unificada para el proyecto. Durante el proceso, el Gobierno de Navarra entendió que el proyecto debía tramitarse como Autorización Ambiental Integrada (AAI) en lugar de una modificación de la autorización ambiental unificada, porque superaba determinados umbrales legales.

En noviembre de 2025 se concedió dicha AAI, pero la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Ayuntamiento de Tudela y entidades ecologistas recurrieron esa autorización.

Posteriormente, el Gobierno de Navarra estimó el requerimiento de la CHE y anuló la AAI, al considerar que se había incluido indebidamente la EDAR y el vertido al río Ebro en esa autorización. Ordenó retrotraer el procedimiento para seguir tramitándolo como modificación de la autorización ambiental unificada.

Contra la actual resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada en el plazo de un mes para los interesados que no sean Administraciones Públicas, y recurso contencioso-administrativo en dos meses para las Administraciones Públicas.

La presente resolución, según se recoge, ha sido trasladada a Nilsa, al Ayuntamiento de Tudela, a la Fundación Sustrai Erakuntza, a la Asociación Landazuria Ecologistas en Acción de la Ribera, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, al Servicio de Territorio y Paisaje, al Servicio de Biodiversidad y Gestión Piscícola, al Servicio de Guarderío, Calidad y Educación Ambiental y a la Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.