El Gobierno foral, "atento" a las medidas del Ejecutivo central ante la guerra de Irán y a su "traslación a Navarra"

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que desde el Ejecutivo foral estarán "muy atentos" a las medidas que planteará este viernes el Gobierno central ante la situación generada por la guerra de Irán, y a "su aplicación o traslación" a la Comunidad foral.

"Sin duda, va a poder ser el termómetro importante para saber en qué escenario nos estamos moviendo, pero por delante el Gobierno de Navarra ha querido también tomar la iniciativa para escuchar a los principales agentes sociales y económicos de la Comunidad foral y tratar de que juntos podamos encontrar esos cauces de actuación comunes y que defiendan sus intereses", ha indicado.

Así se ha pronunciado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión extraordinaria del Consejo Económico y Social de Navarra, encabezada por la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, y que se celebra para analizar las posibles medidas ante la situación generada por la guerra de Irán.

Según Arasti, "algunas comunicaciones" sobre las medidas del próximo Real Decreto que el Gobierno central llevará al Consejo de Ministros están relacionadas, fundamentalmente, con el control del precio de la energía y el apoyo a los sectores que sufren un "impacto directo" del incremento de los precios de los combustibles.

"Vamos a esperar, porque de aquí al viernes conoceremos otras medidas que pueda tomar el Gobierno central y que tendremos que trasladar aquí. Y veremos el margen que nosotros tenemos y cómo podemos complementar esas ayudas", ha apuntado.

Preguntado por los plazos que se manejan para las posibles ayudas, Arasti ha respondido que "en principio no tenemos un plazo". "Lo que queremos es primero ver lo que va a aprobar el Gobierno central y en la semana siguiente ver las medidas que queremos poner encima de la mesa. Podrá haber ayudas directas, pero también medidas fiscales, que son las que se aprobaron en general en el anterior decreto foral", ha remarcado.

Ha añadido Arasti que "estamos abiertos a cualquier tipo de solución" que contribuya a "mejorar la incertidumbre que ahora mismo hay sobre todos los sectores económicos en Navarra". Por otro lado, ha subrayado que "en principio no hemos estipulado ninguna cantidad" para las posibles ayudas. "Tendremos que hacer un análisis de qué ayudas son necesarias. También escuchando a los miembros del CES esta mañana, y luego veremos hasta dónde el Gobierno de Navarra puede contribuir", ha manifestado.

En cuanto a los sectores que podrían verse más afectados por la guerra, ha citado la industria, "que tiene un uso más electrointensivo en su producción", y los sectores que sufren un "impacto directo" de la subida de los combustibles, como puede ser el transporte o el sector primario.

"Pero, como digo, tenemos que analizar todo el abanico y ver lo que el Gobierno central va a poner sobre la mesa de ayudas", ha manifestado Arasti, que ha señalado que "con la parte económica estamos contemplando las posibles ayudas que puedan ser similares a las que se aprobaron con Ucrania", y que en la parte social "hay una población de personas que son más vulnerables que tendremos que seguir protegiendo y ahí vamos a estar".

En respuesta a los periodistas, ha señalado que "la sensación que tenemos" es que "no va a ser un conflicto tan perjudicial como el que ocurrió en Ucrania, pero aún así yo creo que tenemos que estar atentos".

En cuanto al Consejo Económico y Social de Navarra, ha destacado que "es el órgano consultivo de referencia en nuestra comunidad cuando sobre la mesa se debaten cuestiones con clara incidencia en el día a día de nuestras empresas, también de nuestras asociaciones o entidades, sobre todo con protagonismo en el plano económico y también en el plano social". "Está claro que lo económico va de la mano de lo social, así debería ser", ha apuntado.

Ha relatado Arasti que "hace unos años, con el inicio de la guerra de Ucrania, ya convocamos al CES también de manera extraordinaria, siempre con esa actitud de escucha y de reflexión sobre cuáles deberían ser los caminos más adecuados para afrontar las consecuencias que en ese momento estaba teniendo ese conflicto".

"De ahí salieron una serie de medidas recogidas en un decreto foral y que vinieron a paliar la incidencia que pudo tener el conflicto sobre todo en el día a día de nuestro tejido productivo y social de nuestra tierra. Eran medidas, sobre todo, en el plano económico y fiscal. Hablamos de aplazamientos, determinadas exenciones de ayudas o deducciones que también se acotaron en el tiempo", ha subrayado. En resumen, eran "impulsos" para que "las economías de esta comunidad no se resintieran".

"Lo que vamos a hacer hoy es básicamente algo similar. A instancia de la presidenta del Gobierno de Navarra, como presidente del CES en Navarra he convocado esta reunión extraordinaria a la que llegamos con esa clara disposición a escuchar", ha indicado, tras añadir que "estamos ahora mismo en alerta" sobre las consecuencias "que puedan aparecer" por la guerra de Irán.

"Algunas de ellas ya se están empezando a notar y afectan a sectores productivos importantes para Navarra. Y por eso queremos escuchar sus reflexiones, y de la mano de las entidades que conforman el CES, abordar iniciativas que no hagan otra cosa sino apoyar y ayudar a nuestro tejido", ha apuntado.