El Gobierno foral autoriza 72.000 euros para obras en colegios de Tudela tras una sentencia del TSJN

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Personal e Infraestructuras del departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha dictado una resolución por la que autoriza la concesión de una subvención de 72.000 euros al Ayuntamiento de Tudela para la ejecución de obras en tres colegios de la ciudad, después de que una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) estimara un recurso del Ayuntamiento de Tudela en ese sentido.

El recurso del consistorio de Tudela se refería a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y concejos de la Comunidad foral para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación de centros públicos de 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. El Gobierno de Navarra había dejado fuera tres proyectos del Ayuntamiento de Tudela al entender que no cumplía las bases, pero finalmente el TSJN ha dado la razón al consistorio.

Por tanto, el Gobierno de Navarra admite las solicitudes del Ayuntamiento de Tudela para la reforma de ventanas en el colegio Elvira España (presupuesto de 48.188,76 euros), para la independización de calefacción y control de temperatura en el colegio Monte San Julián (presupuesto de 15.275,04 euros); y para sustitución de carpintería exterior en el colegio Griseras (47.912,64 euros).

La resolución autoriza un gasto total de 72.394,69 euros con cargo a la partida de 'Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias', del presupuesto de gasto del 2023 prorrogado para 2024.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha destacado que "de nuevo los tribunales han hablado y nos han vuelto a dar la razón frente al Gobierno de Navarra". "En este caso nos había tocado ir porque nos negaron unas subvenciones para arreglos de colegios. Nos corresponden más de 72.000 euros. Ya he perdido la cuenta de las veces que he tenido que ir a la Justicia para reclamar al Gobierno de Navarra lo que es de Tudela por derecho, y así seguiré. Pelearemos hasta el último euro de los tudelanos. Es cierto que antes de ir a la Justicia intentamos ir de buenas, pero se negaron en rotundo, y no nos quedó otro remedio que ir a pelearlo a los tribunales. Esto demuestra una vez más que sí que hay ayuntamientos de primera y hay ayuntamientos de segunda", ha señalado.