Gobierno foral autoriza la contratación del servicio de transporte público entre Pamplona y San Sebastián hasta 2037

Interior de un autobús. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, a la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible para la celebración del contrato de concesión del servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona y San Sebastián. La contratación de servicio se plantea para un plazo de 10 años, entre 2028 y 2037, y tiene un valor estimado de 47.224.809,55 euros, IVA excluido.

La nueva concesión de transporte para la zona noroeste de Navarra se ha diseñado como "una herramienta estratégica para garantizar la cohesión territorial, la equidad en el acceso a los servicios y la sostenibilidad de la movilidad en la zona noroeste de Navarra". Según ha informado el Ejecutivo, se enmarca en el proceso de reorganización del transporte público interurbano, cuyo objetivo es "avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, accesible y vertebrador del territorio, especialmente en las zonas rurales y de baja densidad poblacional".

Otros objetivos planteados son la eficiencia técnica y económica del servicio, la sostenibilidad medioambiental y la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El nuevo servicio propuesto se ha estructurado por servicios regulares y servicios a la demanda. Las líneas regulares conectarán Pamplona y Donostia, combinando este eje troncal con servicios de proximidad que unirán pequeños núcleos con la capital navarra a través del eje Leitza / Goizueta / Arano - Hernani. Asimismo, se permitirá la conexión estacional con la costa guipuzcoana y se reforzará la movilidad entre Pamplona, Lekunberri, Leitza y Areso y entre Leitza y la localidad guipuzcoana de Tolosa. Las líneas a la demanda conectarán las localidades de menor tamaño con las cabeceras comarcales en Lekunberri, Betelu, Irurtzun y Auza donde se podrá conectar con Pamplona. Desde la zona de Juslapeña, Atetz y Odieta se conectará directamente con la capital.

Este nuevo contrato integrará los servicios que se vienen prestando actualmente en el marco de cinco concesiones, correspondientes a las rutas Pamplona-Donostia, (VNA-003), Pamplona-Zarautz, (VNA-005), Pamplona - Santesteban, (VNA-020), Goizueta-Hernani, (VNA-030) y Aldatz - Pamplona, (VNA-032).

El departamento de Cohesión Territorial está realizando ya las actuaciones preparatorias para esta contratación, mediante la modalidad de concesión de servicios.

El coste del primer año del contrato (IVA excluido) es de 3.671.234,87 euros, de los cuales 3.238.782,71 euros corresponden al servicio regular y 432.452,16 euros al servicio a la demanda. El servicio regular se prestará mediante autobuses y el servicio a la demanda podrá prestarse mediante vehículo turismo o superior dotados de la correspondiente autorización para el transporte público.