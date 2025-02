El Gobierno foral celebra su segundo acto de reconocimiento a las víctimas de funcionarios públicos, 41 hasta la fecha

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha celebrado este jueves el segundo acto público de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, 41 hasta la fecha.

Presidido por la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral, Ana Ollo, ha contado con la participación de víctimas reconocidas y sus familias, además de la correspondiente representación institucional y del mundo asociativo, así como de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera.

Entre otros representantes políticos, han asistido Leticia San Martín, de UPN; Inma Jurío, del PSN; Laura Aznal, de EH Bildu; Pablo Azcona, de Geroa Bai; y Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin. No han asistido representantes del PPN ni de Vox.

Durante 2024 el Ejecutivo ha reconocido a un total de 41 personas como víctimas de este tipo de violencia tras los respectivos informes favorables de la Comisión. En el mismo periodo de tiempo, 5 solicitudes no fueron admitidas a trámite y una ha sido desestimada.

En nombre de las víctimas, Alberto Goñi ha señalado que "somos la sociedad de los silencios". "Llevamos demasiado tiempo callando, en silencio, y quizás ha llegado la hora de hablar, compartir, dialogar, entendernos, cambiar la historia", ha subrayado. En este sentido, ha apostado por "rescribir nuestra historia, sobre nuestros propios testimonios, sobre nuestras vivencias". "Por eso estoy hoy aquí, para hablar de lo que nunca me he permitido expresar y compartir", ha manifestado.

Tras relatar las situaciones que sufrió, Goñi ha señalado que "a pesar de todo, siempre he pensado que he tenido muchísima suerte". "Sobreviví y tuve un entorno que me ayudó a recuperarme física y psicológicamente. Pero siempre desde la culpa, el miedo y la vergüenza. El miedo se instala en el alma, sientes cómo te atropella, te ahoga, no te deja vivir. Siempre con el miedo a que vuelvan, a que te lleven de nuevo detenido, a volver a la locura, al dolor, al horror", ha subrayado, tras reivindicar que "toda violencia es inhumana" y "niega la posibilidad de ver en el otro alguien con quien compartir, dialogar, discrepar, para pasar a ser solo el enemigo".

En su intervención, Ollo ha afirmado que este es un acto de reconocimiento y reparación "a las personas que sufristeis en el pasado un daño y una violencia ilegítima e injustificable: daños físicos y psíquicos, tortura, malos tratos, atentados". "Un acto con el que el Gobierno de Navarra reconocemos ese pasado violento para que, admitiendo en el presente este daño impropio que os hicieron, se pueda construir una sociedad verdaderamente democrática y en paz", ha indicado.

Según Ollo, "mirar al pasado es un deber que nos incumbe a todos y a todas para restituir el derecho a la verdad y a la justicia, para garantizar la no repetición de ese pasado violento pero, sobre todo, para asentar el futuro sobre bases sólidas: el derecho a la vida, la dignidad de la persona". "Ninguna causa política y ninguna razón de Estado está por encima de la dignidad de las personas", ha dicho, para a continuación remarcar que "como sociedad, podemos tener ideas diferentes, proyectos distintos y hasta contrapuestos, pero nunca nadie debió, nadie debe, rebasar el límite de la dignidad de la persona". "Desde el doble compromiso con las víctimas y con la sociedad, tenemos que decir 'nunca más'", ha subrayado.

Por su parte, el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra y presidente de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, Martín Zabalza, ha señalado que los dictámenes de la comisión generan "un espacio de reconocimiento institucional ya consolidado pero que tenemos que cuidar, mimar y fortalecer".

"Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que tanto el encaje legal de nuestras actuaciones como nuestra metodología están perfectamente homologadas y alineadas con las recomendaciones internacionales e interpretaciones de prestigiosos expertos en la materia", ha afirmado.

SEIS VÍCTIMAS MORTALES EN DIFERENTES ÉPOCAS Y SITUACIONES

La tipología de los casos admitidos y reconocidos recoge distintas situaciones. Así, 6 tuvieron un resultado de muerte a las que hay que sumar personas heridas y otras que han padecido daños físicos y psíquicos, en distintas situaciones y momentos. En concreto, según se contempla en el informe anual, otras 16 víctimas fueron detenidas y sufrieron 'malos tratos/tortura'. Otras 2 víctimas sufrieron 'daños físicos y materiales' en otras situaciones; 6 víctimas sufrieron 'daños psicológicos' y 11 víctimas sufrieron 'daños físicos', causados por uso de material antidisturbios, arma de fuego y otro tipo de violencias. Por género, el 83% son hombres y hay 7 mujeres.

Se trata de víctimas de un espectro social y político amplio, que -desde un punto de vista cronológico- están repartidas de forma bastante equilibrada en tres grandes periodos. El 36% se refiere a los años 60 y 70 (coincidiendo con movilizaciones obreras contra la dictadura y otras protestas políticas del tardofranquismo); un 27%, al periodo que va desde 1980 a los años 90; y el otro 37%, a una época más reciente, partir del año 2000.

La mayoría de los casos están relacionados con violencia ejercida por funcionarios públicos de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque también hay varios producidos a consecuencia de hechos reivindicados por la extrema derecha.

La Comisión trabaja actualmente en otros 78 expedientes que se encuentran en diferentes fases de tramitación, porque es un proceso que sigue abierto. De hecho, la recepción de solicitudes está abierta -según la ley y la correspondiente orden foral- hasta julio de 2027 y está pensada, en cuanto al marco temporal, para "víctimas de acciones acontecidas a partir del 1 de enero de 1950 hasta el momento de su presentación".

Todos ellos pasan en primer lugar por la Comisión de Reconocimiento y Reparación, que está compuesta por el director de Memoria y Convivencia, el director del Instituto Navarro de la Memoria, dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Navarra. Además, a propuesta del Parlamento de Navarra, está completada por cuatro personas expertas del ámbito académico y social.