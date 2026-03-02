El Gobierno foral, en "contacto permanente" con el Ministerio para facilitar una salida a los bomberos navarros en Doha

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha asegurado este lunes que "existe un contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para lograr cuanto antes una salida" a los seis bomberos navarros que se encuentran en Doha (Qatar) -realizando una actividad turística- y que no pueden abandonar ese país por la guerra en Irán.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado al término de una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, que "estamos en contacto con todos los servicios consulares, con las embajadas españolas en la zona, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con voluntad clara de tener localizados a los ciudadanos españoles en general y navarros en particular, y luego a partir de ahí lograr lo antes posible, si es su deseo, como es en este caso, la salida del país y su regresos a la Comunidad foral o a España en general".

Remírez ha precisado que "son situaciones complejas, está el tráfico aéreo limitado por la situación bélica que hay en la zona, pero existe un contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para lograr cuanto antes una salida".

El portavoz del Gobierno ha manifestado que desconoce si ha habido un contacto directo con los bomberos navarros. "Estamos a disposición de estas personas para una cuestión que no es estrictamente de nuestra competencia, pero en nuestra competencia sí que está lógicamente preocuparnos por los ciudadanos navarros que están en el exterior en zonas de riesgo como es este caso. El hilo directo siempre existe con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en este conflicto y en otros", ha explicado.

Javier Remírez ha explicado que no tienen información de cuántos navarros pueden encontrarse en una situación similar a la de los bomberos. "La normativa señala que los navarros o españoles que tienen una residencia efectiva en cualquier país tienen que darse de alta en los consulados respectivos. Esto no siempre se produce, pero es así. En este caso -el de los bomberos- estamos hablando de personas que estaban haciendo actividad de turismo y no es obligada esa puesta de información a los consulados. El Ministerio de Asuntos Exteriores está a pleno funcionamiento para garantizar la seguridad de los españoles y españolas situados en la zona", ha insistido.

En todo caso, Javier Remírez ha explicado que "nos mostramos a disposición como Gobierno para canalizar ese contacto, que puede ser a través de las personas, de familiares, directamente, que se pongan en contacto con el Gobierno, pero a partir de ahí sí que existe el cauce consular, que está perfectamente explicado en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, entrando en la embajada o en el consulado del país respectivo". "Se señalan expresamente las pautas de comunicación que existen en estos casos", ha afirmado.