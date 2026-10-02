El Gobierno foral destaca el "nuevo récord" de personas trabajando en Navarra, con 325.220 afiliaciones

Datos de la evolución del desempleo en el mes de septiembre. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral ha destacado este viernes, tras conocerse los datos del paro registrado, que "Navarra vuelve a registrar en septiembre un nuevo récord de empleo con una afiliación media a la Seguridad Social de 325.220 personas, 10.855 más que en el mismo mes de 2025, un 3,45% que hace un año".

Según ha indicado, "el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras se está dejando notar en el mercado laboral de la Comunidad foral con un aumento mensual de la afiliación de 1.945 personas respecto a agosto, un 0,6%". A fecha 31 de septiembre, se habían afiliado a la Seguridad Social en Navarra 5.702 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria, 1.227 más que el mes pasado.

Además, ha señalado que el paro registrado, que aumenta en 849 personas durante el último mes y se sitúa en 30.373 desempleados, deja "notar los efectos del proceso de regularización extraordinaria en los demandantes del empleo, ya que 620 personas inscritas al desempleo proceden de dicho proceso".

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, ha destacado que "el tejido empresarial y el mercado laboral de Navarra están siendo capaces de ofrecer oportunidades y están consiguiendo absorber de forma dinámica a las personas extranjeras que acaban de regularizar su situación". "Desde el inicio del proceso, se han dado de alta en la Seguridad Social 5.702 personas, mientras que en las oficinas del SNE se han inscrito como demandantes 2.172 personas y de ellas 737 ya han encontrado empleo", ha dicho.

Según ha añadido, "3.530 personas han accedido al trabajo sin pasar por las agencias de empleo del Gobierno de Navarra". "Esto demuestra que el mercado goza de un gran dinamismo y nos encontramos ante un buen momento para acceder a puestos de trabajo y sectores empresariales que necesitan de mano de obra", ha expuesto la consejera.

"Como ya vimos en agosto, en el mes de septiembre se sigue evidenciando el impacto que está teniendo el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en el empleo tanto en el aumento de personas trabajando como en el aumento de personas que buscan empleo", ha apuntado Maeztu.

DATOS DEL DESEMPLEO

El número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo (SNE) al finalizar septiembre se ha situado en 30.373 personas. El paro experimenta un aumento de 849 personas en el último mes (un +2,88%), "de ellas, en septiembre se inscribieron al desempleo 620 personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria".

En términos anuales, el aumento es del 7,02%, esto es, 1.993 personas más que en septiembre de 2025. "La buena capacidad de incorporación de personas al mercado laboral se evidencia todavía más si prestamos atención a los datos anuales: respecto de septiembre de 2025, tenemos solo 1.993 personas paradas más mientras que, por el contrario, tenemos 2.172 personas beneficiadas de la regularización extraordinaria inscritas en las Agencias de Empleo", ha indicado el Ejecutivo.

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno ha destacado varios aspectos. Por una parte, ha detallado, la distribución según sexo sigue siendo desequilibrada. En septiembre seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 60,9%, 18.512 personas) frente al 39,1% de hombres (11.861 personas).

En términos mensuales la variación del desempleo ha crecido más en hombres que en mujeres. Así, ha continuado, mientras que el número de paradas aumenta en un mes un +2% (367 desempleadas más) el de desempleados crece un 2,2% más, concretamente crece en un +4,2% (482 parados más).

También ha señalado que "conviene tener en cuenta que tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 29,8%) son mayores de 54 años, se trata de 9.055 personas". En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 28,5% del total (8.665).

Por su parte, la población parada extranjera representa el 25,7% (7.801 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha aumentado términos anuales un 25,9% (1.605 más) mientras que, por el contrario, el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha aumentado en un año un 1,75%, (388 personas más). "Este dato refleja la influencia de la regularización extraordinaria en la evolución del paro registrado: como vemos, el peso del desempleo de las personas extranjeras es superior al del año anterior, cuando todavía no existía este proceso de regularización", ha indicado.

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 38,9%, es decir, 11.803 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del -2,34% (283 personas paradas menos de larga duración), "de esta manera es el octavo mes consecutivo en el que se consigue reducir el desempleo de larga duración en términos anuales".

Por otra parte, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor ascenso se ha producido en la oficina de empleo de Estella, con 235 personas más que en septiembre de 2025, lo que supone un ascenso del 14,7%. Le sigue la agencia de Santesteban, con un ascenso de 74 parados, un 13,6%. Entre las que menos aumentan su cifra de desempleo, ha destacado a Aoiz, con un aumento del 1,5% y a Alsasua, con un 5% de aumento. En la variación intermensual, la Agencia de Empleo que más aumenta es Aoiz con un 8% de subida (49 parados más) y la que menos aumenta es Lodosa, con 11 parados más (un +1%).

Por último, en cuanto a las variaciones mensuales por sectores, el sector de la construcción es el que registra el mayor ascenso del paro, con un aumento del 4,6% (54 personas desempleadas más). Le sigue el sector primario, que aumenta un 2,9% (31 personas más), y, en menor medida, el sector servicios, con un aumento del 2,8% (564 más). En contraste, colectivo de personas sin empleo anterior es el que aumenta en menor medida un 2,4%, (103 personas más) seguido del sector de la industria con un aumento del 2,6% (97 personas más).

En términos interanuales, el sector de la construcción se mantiene estable con un leve aumento del 0,4% (5 personas), seguido del sector primario que presenta un aumento del 1,6% (18 personas). Por su parte, colectivo de personas sin empleo anterior es la categoría que presenta el mayor aumento anual: 1.089 personas desempleadas más, lo que supone un incremento del 33,4%. "Este aumento evidencia el peso y la influencia de la regularización extraordinaria en el desempleo", ha expuesto el Ejecutivo.

MEJORES DATOS DE CONTRATACIÓN DE UN MES DE SEPTIEMBRE DESDE 2021

Respecto a la contratación, en septiembre se formalizaron 37.119 contratos, "lo que supone que estamos ante el mejor septiembre desde 2021", ha agregado. En términos anuales se ha producido un aumento del 6,6% respecto al mes de septiembre de 2025. "Si lo comparamos con el mes de agosto, tenemos un 44,5% más de contratos, la mayor subida mensual en lo que va de año. Respecto del total, 7.717 fueron contratos indefinidos. De este modo, los contratos indefinidos han supuesto el 20,8% del total registrado en el mes", ha precisado.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del total de personas en paro registrado, 2.266 son personas con discapacidad, lo que representa un 7,46% del total. De ellos, 1.029 son hombres y 1.237 son mujeres. Entre todos ellos 348 son menores de 30 años y 838 mayores de 55.

Geográficamente se distribuyen de la siguiente manera: 1.529 en la agencia de pamplona, 299 en Tudela, 126 en Estella-Lizarra, 102 en Tafalla, 77 en Lodosa, 49 en Agoitz, 43 en Alsasua y 41 en Santesteban. De los 2.266, 1.249 son parados de larga duración.