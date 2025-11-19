El Gobierno foral destina 2,6 millones a clubes deportivos que participan en competiciones nacionales o interautonómicas

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la concesión de subvenciones por un valor total de 2.625.000 euros a clubes deportivos y filiales de Navarra con equipos que participan esta temporada 2025 / 2026 en competiciones oficiales de ámbito nacional o interautonómico.

El Ejecutivo impulsa estas ayudas, a través del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), con el objetivo de facilitar el acceso de equipos y deportistas del territorio a competiciones oficiales que no se desarrollen íntegramente en la Comunidad foral. El INDAF considera que esta participación "contribuye a la difusión de Navarra en diferentes ámbitos a través de los medios de comunicación, así como a la promoción de la actividad deportiva entre la población, por el estímulo que supone para los jóvenes que se inician en la práctica deportiva. Permiten además a elevar el nivel deportivo de los equipos y deportistas de Navarra".

El período subvencionable abarca desde septiembre de 2025 hasta agosto de 2026, con el objetivo de coincidir con la organización temporal de las ligas en las que participan los clubes. Podrán solicitar estas ayudas los clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Navarra y adscritos a las correspondientes federaciones deportivas navarras. El plazo de solicitud se abrirá una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra (BON), detalla en un comunicado el Ejecutivo foral.

De acuerdo a lo previsto en la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, estas ayudas pretenden "contribuir al impulso de la actividad deportiva de alto nivel y a la promoción del deporte como actividad social de interés público, que contribuye a la formación y desarrollo integral de la persona, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual".